Gemiler tam yol ileri

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Güney Amerika’dan sonra 2’nci sıraya yerleşen Akdeniz destinasyonu, kruvaziyer turizminin gözdesi haline geldi. Dünya kruvaziyer turizminin yaklaşık yüzde 20’si Akdeniz’de gerçekleşiyor. Uzmanlara göre Türkiye, coğrafi konumu, tarihi ve kültürel mirası bakımından diğer Akdeniz ülkelerine kıyasla önemli avantajlara sahip.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’de limanlara 2021 yılında 78 kruvaziyer uğradı ve 45 bin 362 yolcu ziyaret etti.

2020’DE 5, 2022’DE 130 GEMİ

Pandemi sürecinin başladığı 2020’de ise Türk limanlarına sadece 5 kruvaziyer 1.824 yolcu getirdi. 2012 yılında 1.685 kruvaziyer limanlara uğradı. En fazla yolcunun ziyaret ettiği yıl olan 2013’te ise limanlara 2 milyon 240 bin 776 kruvaziyer ziyaretçi geldi. Pandemi sürecinde kruvaziyer turizmde yaşanan olumsuzluklar, 2022 itibarıyla yerini bu alanda yükseliş eğilimine bıraktı. 2022 yılı 1 Ocak-19 Mayıs tarihleri arasında 130 kruvaziyer, 81 bin 488 yolcusuyla limanlara geldi. Yılın ilk yarısında Kuşadası 68 gemiyle ilk sıraya yerleşti, İstanbul ise 26 gemiyle 2’nci oldu.

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KUŞADASI ZİRVEYİ BIRAKMIYOR

Bu yıl Kuşadası’na 490, İstanbul’a 200, Bodrum’a 138, Çeşme’ye 77, Çanakkale’ye 45, İzmir’e 34 ve Antalya’ya ise 26 geminin gelmesi, diğer limanlarla birlikte de 2022 yılı sonuna kadar 1.052 kruvaziyer ve toplam 1 milyon 461 bin turistin Türkiye’yi ziyaret etmesi bekleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, yaklaşık 1.5 milyon turistin ve ciddi turizm gelirinin hedeflendiği kruvaziyer turizminin geliştirilmesiyle ülke ekonomisi ve ilgili sektörlere ciddi katkı sağlanacak.

‘BİR YOLCU 250 DOLAR HARCIYOR’

Kruvaziyer turizminin 60’lı yıllarda başladığı Kuşadası’nın, güçlü turistik ürünleriyle önemli bir destinasyon haline geldiğini söyleyen Global Ports Holding Doğu Akdeniz Limanları Bölge Direktörü ve Ege Liman İşletmesi Genel Müdürü Aziz Güngör, “Kruvaziyer turizminin, Kuşadası Limanı’nda yıllık 200 milyon dolarlık bir ekonomi yarattığını söyleyebiliriz. Dünyada yolcu başına harcama transit yolcu için ortalama 115 dolar olarak kabul edilmekte fakat Kuşadası bir alışveriş cenneti olduğu için bu rakamların 250 dolar civarında olduğu öngörülüyor” şeklinde konuştu.

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GALATAPORT HAREKETLENDİRDİ

Pandemiden en çok etkilen kruvaziyer turizminin İstanbul ayağı da yeniden hareketlendi. Gemi şirketleri rotayı Türkiye’ye, özellikle Galataport’un açılmasıyla da İstanbul’a çevirdi. Kruvaziyer turizminde Türkiye’nin Akdeniz’deki en önemli ülke olduğunu söyleyen Türkiye Liman İşletmecileri Derneği Başkanı Aydın Erdemir, “Türkiye, 2021’de Galataport gibi dünya çapında klas bir kruvaziyer limanına kavuştu. Türkiye’nin bu yıl 1.5 milyon yolcu hedefi var. Gelişmeler gösteriyor ki bu rakamlar aşılacaktır. Türkiye’ye uzun yıllardır gelmeyen büyük şirketlerin de gemileri gelmeye başladı. 2023’te Türkiye zirveyi yakalayacaktır” dedi.

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BODRUM’A 30 MİLYON EURO

Bodrum Limanı aynı anda 2 büyük veya 4 küçük yolcu gemisini barındırabilen 1 adet parmak iskeleye sahip. Bodrum Limanı’na 2022’de 138 gemiyle 200 bine yakın yolcunun gelmesi bekleniyor. Bodrum Cruise Port Genel Müdürü Haluk Hızlan istatistiklere göre, her inen turistin 150 euro civarı bıraktığını belirterek, “Bu çok büyük bir rakam. Özetle 200 bin yolcu dersek, 150 ile çarpınca 30 milyon euro yapıyor. Bodrum’a 30 milyon euro katkısı var” diye konuştu.

İSTANBUL’DA MAYIS BEREKETİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’a mayıs ayında 1 milyon 402 bin 366 turist geldiğini açıkladı. Turist sayısındaki artış geçtiğimiz yılın mayıs ayına göre yüzde 264.6 oldu. İlk 5 sırada Almanya, İran, Rusya, ABD ve İngiltere yer alıyor. (Fatma AKSU /İSTANBUL)