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Gemideki sır perdesi aralanamıyor

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#Yiğit Acar#Gemi#Kayıp
Gemideki sır perdesi aralanamıyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2024 07:00

Mısır'ın Suez Limanı'ndan Akdeniz'e açılan gemide kaybolan mühendis Yiğit Acar'dan (26), 2 yıldır haber alınamıyor. Giresun'daki ailesi henüz izine rastlanamayan oğullarının yolunu umutla beklerken, Türkiye kara sularına giren gemide Acar'ın kaldığı kamarasından Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan numunelerde Acar'a ait DNA eşleşmesine rastlanmadı. Acar'ın annesi Arzu Acar, "İncelemelerde 'DNA yok' deniliyor. Benim oğlum gemiye hiç binmedi mi? Önce oğlumun gemiye bindiğini kanıtlasınlar; kesin bilelim" dedi.

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Portekiz’in Porto Limanı’na gitmek için Mısır’ın Suez Limanı’ndan demir alan Liberya bayraklı ‘Dema M’ adlı genel kargo taşıyan gemide, 4’üncü mühendis olarak çalışan gemi makineleri işletme mühendisi Yiğit Acar’ın (26), 7 Eylül 2022’de gemide olmadığı tespit edildi. Süveyş Kanalı’nı geçip açık denizde seyreden gemide mürettebatın aramalarında Acar bulanamadı. Dışişleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının da girişimleriyle başlatılan arama-kurtarma çalışmalarında, mühendisin izine rastlanmadı. Türkiye karasularına giren gemideki Acar’ın kaldığı kamarasından Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan numuneler incelendi. Yataktan sürüntü örneklerinin yetersiz çıktığı incelemede, Acar’a ait DNA eşleşmesine rastlanmadı.

‘DNA’SI NASIL BULUNAMADI’ 

Yiğit Acar’ın annesi Arzu Acar, “Oğlum gerçekten gemide miydi? Gemiye bindi mi? 2 yıldır hiçbir şeyden haberimiz yok. ‘DNA yok’ deniliyor. Fakat bize ilk kaptan ‘Yiğit’in odasını adli olay olduğu için kilitledik, kapalı’ demişti. Peki, bu oda kapalıysa, kilitliyse son Türk polislerinin yaptığı aramada DNA eşleşmesi nasıl olmadı? DNA, 8-9 ayda bozulamaz. Benim oğlum acaba o kamarada hiç kalmadı mı? Benim oğlum gemiye hiç binmedi mi? Herkesten, her şeyden şüpheleniyorum” dedi.

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#Yiğit Acar#Gemi#Kayıp

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