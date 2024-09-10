Gemideki sır perdesi aralanamıyor

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Portekiz’in Porto Limanı’na gitmek için Mısır’ın Suez Limanı’ndan demir alan Liberya bayraklı ‘Dema M’ adlı genel kargo taşıyan gemide, 4’üncü mühendis olarak çalışan gemi makineleri işletme mühendisi Yiğit Acar’ın (26), 7 Eylül 2022’de gemide olmadığı tespit edildi. Süveyş Kanalı’nı geçip açık denizde seyreden gemide mürettebatın aramalarında Acar bulanamadı. Dışişleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının da girişimleriyle başlatılan arama-kurtarma çalışmalarında, mühendisin izine rastlanmadı. Türkiye karasularına giren gemideki Acar’ın kaldığı kamarasından Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan numuneler incelendi. Yataktan sürüntü örneklerinin yetersiz çıktığı incelemede, Acar’a ait DNA eşleşmesine rastlanmadı.



‘DNA’SI NASIL BULUNAMADI’



Yiğit Acar’ın annesi Arzu Acar, “Oğlum gerçekten gemide miydi? Gemiye bindi mi? 2 yıldır hiçbir şeyden haberimiz yok. ‘DNA yok’ deniliyor. Fakat bize ilk kaptan ‘Yiğit’in odasını adli olay olduğu için kilitledik, kapalı’ demişti. Peki, bu oda kapalıysa, kilitliyse son Türk polislerinin yaptığı aramada DNA eşleşmesi nasıl olmadı? DNA, 8-9 ayda bozulamaz. Benim oğlum acaba o kamarada hiç kalmadı mı? Benim oğlum gemiye hiç binmedi mi? Herkesten, her şeyden şüpheleniyorum” dedi.