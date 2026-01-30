Gemide fenalaşan kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edildi

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sakarya'nın Karasu ilçesi açıklarında, 'Şampiyon Trabzon' adlı RO-RO gemisinde bir vatandaşımızın fenalaşarak tıbbi tahliyesine ihtiyaç duyulduğu ihbarının alınması üzerine, bölgeye derhal Sahil Güvenlik botu (KB-108) sevk edildi. Fenalaşan vatandaşımız, sahil güvenlik botu tarafından sağlık personeli eşliğinde tahliye edilerek Karasu Limanı’nda bulunan 112 Acil Sağlık Ambulansına bilinci açık şekilde teslim edildi.

Kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Allah yardımcınız olsun" dedi.