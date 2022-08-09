Gemide 242 kilo kokaine 4 tutuklama

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Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, 1 aydır takip edilen kuru yük gemisi, Türkiye kara sularına girdikten sonra operasyon gerçekleştirildi.

Yaklaşık 1 aydır takipte olan ve Tekirdağ'da limana çekilip geniş çaplı arama yapılan gemide, 242 kilogram kokain ele geçirildi. Gemi personelinden 21 kişi gözaltına alınırken, 8'i serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 13 kişiden 3'ü de savcılıktan serbest kaldı. Tutuklama istemiyle mahkemeye çıkarılan 10 kişiden 4'ü tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.