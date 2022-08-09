Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Gemide 242 kilo kokaine 4 tutuklama

Güncelleme Tarihi:

#Tekirdağ#Kokain#Gemi
Gemide 242 kilo kokaine 4 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2022 12:12

Tekirdağ'da, Brezilya'dan gelen kuru yük gemisinde 242 kilo kokain ele geçirilmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen 13 gemi personelinden 4'ü, tutuklandı.

Haberin Devamı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, 1 aydır takip edilen kuru yük gemisi, Türkiye kara sularına girdikten sonra operasyon gerçekleştirildi.

Yaklaşık 1 aydır takipte olan ve Tekirdağ'da limana çekilip geniş çaplı arama yapılan gemide, 242 kilogram kokain ele geçirildi. Gemi personelinden 21 kişi gözaltına alınırken, 8'i serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 13 kişiden 3'ü de savcılıktan serbest kaldı. Tutuklama istemiyle mahkemeye çıkarılan 10 kişiden 4'ü tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tekirdağ#Kokain#Gemi

BAKMADAN GEÇME!

Elveda babacığım Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı

Elveda babacığım! Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı!

#Semih Sergen
6 yaşındaki güzellik kraliçesini anne babası mı öldürdü 26 yıldır çözülmeyen cinayet

6 yaşındaki güzellik kraliçesini anne babası mı öldürdü? 26 yıldır çözülmeyen cinayet!

#Jonbenét Ramsey
90 bin dolara aldı, yıllarca gözü gibi baktı Orijinal Chagall tablosu nasıl bir anda sahte oldu

90 bin dolara aldı, yıllarca gözü gibi baktı! Orijinal Chagall tablosu nasıl bir anda sahte oldu?

#Sanat

BAKMADAN GEÇME!

Elveda babacığım Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı

Elveda babacığım! Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı!

#Semih Sergen
6 yaşındaki güzellik kraliçesini anne babası mı öldürdü 26 yıldır çözülmeyen cinayet

6 yaşındaki güzellik kraliçesini anne babası mı öldürdü? 26 yıldır çözülmeyen cinayet!

#Jonbenét Ramsey
90 bin dolara aldı, yıllarca gözü gibi baktı Orijinal Chagall tablosu nasıl bir anda sahte oldu

90 bin dolara aldı, yıllarca gözü gibi baktı! Orijinal Chagall tablosu nasıl bir anda sahte oldu?

#Sanat