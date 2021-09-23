Zarar dudak uçuklatan boyutlarda... Yana yana kül oldular!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bebeklere koronavirüs aşısı iddiası Sağlık Bakanlığından açıklamaBebeklere koronavirüs aşısı iddiası! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama#Koronavirüs
Türk Pogba Ozan Tufan için çarpıcı analiz... Olağanüstü...Türk Pogba! Ozan Tufan için çarpıcı analiz... "Olağanüstü..."#Ozan Tufan
Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi Ünlü televizyon yıldızı hakkında şok iddialar...Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi! Ünlü televizyon yıldızı hakkında şok iddialar...#Skandal
Cumhurbaşkanı Erdoğandan çarpıcı açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
6 ay sonra değişti Merkez Bankası faiz kararını açıkladı6 ay sonra değişti! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı#Faiz Kararı
Emre Demir resmen Barcelonada Bonservisi ve serbest kalma bedeli...Emre Demir resmen Barcelona'da! Bonservisi ve serbest kalma bedeli...#Emre Demir
Bakan Soylu yeni projeyi böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedimBakan Soylu yeni projeyi böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedim#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Canlı | Konyada 2 gol ve kırmızı kart Skor...Canlı | Konya'da 2 gol ve kırmızı kart! Skor...#Konyaspor
Mansimov’a kardeşinden nitelikli dolandırıcılık suçlamasıMansimov’a kardeşinden nitelikli dolandırıcılık suçlaması #Mübariz Mansimov
Yeni düzenleme önümüzdeki hafta Meclise sunulacak Tüm vatandaşları ilgilendiriyor...Yeni düzenleme önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacak! Tüm vatandaşları ilgilendiriyor...#Vergi Mükellefleri
Uğur Şahinden flaş aşı açıklamasıUğur Şahin'den flaş aşı açıklaması#Uğur Şahin
Teknofestte herkes onu merak etti F16larda olmayan özellikleri var... İşte Milli Muharip UçakTeknofest'te herkes onu merak etti! F16'larda olmayan özellikleri var... İşte Milli Muharip Uçak#Milli Muharip Uçak
Bana tecavüz eden adamın bebeğine annelik yapamazdımBana tecavüz eden adamın bebeğine annelik yapamazdım#Kürtaj Yasası
Uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Deppe pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değilizUğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Depp'e pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değiliz!#Johnny Depp
Annem akşam saçımı görünce... Müge Anlı çocukluk yıllarına döndü'Annem akşam saçımı görünce...' Müge Anlı çocukluk yıllarına döndü!#Ünlüler
HABERLERGündem Haberleri

Zarar dudak uçuklatan boyutlarda... Yana yana kül oldular!

#Yangın#Tekne#Antalya

Antalya'nın Aksu ilçesi Kundu Turizm Beldesi Aksu Çayı kenarında yer alan gemi yapım atölyesinde çıkan yangında 3 tekne küle dönerken, 2 tekne de zarar gördü. Maddi zararın 5 milyon TL dolayında olduğu belirtilen yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı. 

Haberin Devamı

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) Yangın, saat 19.30 sıralarında Aksu ilçesi Kundu Çayı kenarında bulunan gemi yapım atölyesinde meydana geldi. Teknelerin bulunduğu yerden duman yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle gemi yapım atölyesinde bulunan yanıcı ve parlayıcı maddelerden dolayı alevler kısa süre içerisinde büyüdü. Yangının büyümesiyle beraber atölyenin yan kısmında yer alan tamamlanmış ve yapım aşamasındaki teknelere de sıçradı. Tekneler kısa süre içerisinde alevler içerisinde kalırken, bölgeye gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın alanda bulunan büyük tenekelere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Zarar dudak uçuklatan boyutlarda... Yana yana kül oldular



Yangında 3 tekne küle dönerken, 2 teknede maddi hasar meydana geldi. Yanan ve hasar gören teknelerin maddi zararının 5 milyon TL'ye yakın olduğu öğrenildi. Teknelerin yanması ise cep telefonu kamerasına da anbean yansıdı. Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.

Zarar dudak uçuklatan boyutlarda... Yana yana kül oldular

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yangın#Tekne#Antalya