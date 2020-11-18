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Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)
Haber Giriş: 18.11.2020 - 12:37 | Son Güncelleme:

Gemi personeli kamarada ölü bulundu

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Gemi personeli kamarada ölü bulundu
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BARTIN Limanı’na hurda demir bırakmak için gelen geminin personeli Ukrayna uyruklu Andrıy D. (36), sabah saatlerinde kamarada ölü bulundu.

Bartın Limanı’na hurda demir getiren Panama bandıralı ‘Focha’ isimli yük gemisinin personeli Ukrayna uyruklu Andrıy D., dün hastaneye başvurdu. Akşam gemiye geriye dönen Andrıy D., sabah saatlerinde kamarada hareketsiz bulundu. Gemide çalışan arkadaşlarının ihbarı üzerine limana gelen sağlık ekipleri, Andrıy D.'nin öldüğünü tespit etti.

Andrıy D.'nin cansız bedeni, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

 

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