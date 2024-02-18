Gemi neden battı? Acı detay ortaya çıktı: Son ana kadar brandayı düzeltmeye çalışmışlar

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Marmara Adası Badalan Limanı'ndan, Gemlik Limanı'na gitmek üzere 14 Şubat'ta saat 20.30’da kalkış yapan, 1250 ton mermer tozu yüklü 'BATUHAN A' isimli gemiden 15 Şubat'ta saat 06.32’de acil durum sinyali alındı, 07.12'de ise sinyal kesildi. Karacabey ilçesinin kuzeyinde 4 mil açıkta batan gemiyi arama kurtarma çalışmalarını koordine etmek için Mudanya ve Karacabey ilçelerinde Bursa Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında kriz merkezi oluşturuldu. AFAD, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, deniz polisi, jandarma, UMKE, ANDA, AKUT VE NAK ekipleri tarafından toplam 6 kurtarma botu, 28 araç ve 1 Sahil Güvenlik korvetinden oluşan 275 personelle kurtarma çalışmaları başlatıldı. Arama kurtarma faaliyetlerine 1 Sahil Güvenlik korveti, 3 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 1 Sahil Güvenlik uçağı, 1 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı keşif karakol uçağı, 2 Kıyı Emniyet botu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arama kurtarma gemisi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mayın gemisi, ROV cihazı bulunan deniz polisi ekibi ve Kıyı Emniyeti’nin unsuru olan Nene Hatun römorkörü ile RHIB bot da katıldı.

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51 METRE DERİNLİKTE TESPİT EDİLDİ

İzmit Körfezi'nde bulunan araştırma gemisi TCG ÇUBUKLU ile Erdek Deniz Üs Komutanlığı'nda görevli mayın avlama gemisi TCG AYVALIK ile Karadeniz açıklarındaki arama-kurtarma gemisi TCG AKIN da destek için bölgeye ulaştı. Yine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1 Seahawk helikopteri Çanakkale Deniz Hava Üs Komutanlığı'nda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1 AS532 tipi helikopter de bölgeye hareket etmek üzere Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda hazır bekletilirken, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, BATUHAN-A isimli kargo gemisindeki 6 mürettebatı arama-kurtarma çalışmalarına destek sağlayan Deniz Kuvvetleri'nin, sonar cihazıyla gemiyi 51 metre derinlikte tespit ettiği belirtildi. Su altından kaydedilen görüntülerde, geminin yan yatmadığı ve seyir halindeymiş gibi batarak deniz tabanına düz şekilde oturduğu görüldü. Battığı pozisyonun arama-kurtarma çalışmalarını kolaylaştıracağı değerlendirilen geminin 3 boyutlu modellemesi de yapıldı.

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İLK DALIŞ ARAMA ÇALIŞMALARININ 3’ÜNCÜ GÜNÜNDE GERÇEKLEŞTİ

Arama çalışmalarını Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde kurulan kriz merkezinden koordine eden Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, 9 gemi, 2 uçak, 1 helikopter ile 705 personelin çalışmaları sürdürdüğünü belirtirken, 51 metre derinlikte tespit edilen gemiye ulaşmak için ilk dalış, arama çalışmalarının 3'üncü gününde, saat 10.30’da gerçekleştirildi. Deniz Kuvvetleri personeli, denizin 51 metre derinliğinde tespit edilip görüntülenen gemiye, Karadeniz açıklarından bölgeye gelen arama-kurtarma gemisi TCG AKIN'a kurulan asansörle denize inerek daldı. Kriz merkezinin kurulduğu ve çalışmaların koordinasyonunun sağlandığı Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi sahiline 7 kilometre mesafede gerçekleştirilen dalışta, kayıp 6 mürettebatından 1’inin cenazesine dün saat 14.30 sıralarında ulaşıldı.

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AŞÇI ZEYNEP’İN DÜMENDE OLDUĞU DEĞERLENDİRMESİ

TCG AKIN’dan dalış gerçekleştiren Deniz Kuvvetleri personelinin olaydan 56 sonra batık gemi enkazında bularak su yüzeyine çıkardığı cenazenin aşçı Zeynep Kılınç’a ait olduğu belirlendi. Kaptan köşkünde cenazesi bulunan ve geminin dümeninde olduğu değerlendirilen Kılınç'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından, Adana’nın Karataş ilçesi Adalı Köyü’nde toprağa verilmek üzere dün akşam yakınlarına teslim edildi.

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İKİNCİ DALIŞ BU SABAH BAŞLADI

Hava muhalefeti nedeniyle dün gece ara verilen çalışmalar bu sabah yeniden başladı. Deniz Kuvvetleri dalgıçları, gemi enkazında sonar cihazıyla tespit edilen 2 cenazeden 1’ine daha ulaşmak için, TCG AKIN’dan, 51 metre derinlikteki batık gemiye dalış gerçekleştirdi. Dün aşçı Zeynep Kılınç’ın cenazesinin bulunduğu kaptan köşkünün altında olduğu değerlendirilen cenazeye ulaşmak için süren çalışmalara Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın özel eğitimli 19 dalgıcının katıldığı, Kıyı Emniyeti’ne bağlı 11 dalgıcın da acil müdahale için Nene Hatun römorköründe hazır beklediği öğrenildi.

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ARTAN YÜK AĞIRLIĞI DENGEYİ DEĞİŞTİRDİ

Öte yandan geminin kayıp 4 mürettebatının ise batma anına kadar, fırtına nedeniyle havalanıp tehlike oluşturan brandayı düzeltmeye çalıştıkları ve bu nedenle geminin güverte kısmında oldukları tahmin ediliyor. 1300 ton yük kapasiteli ticari geminin, 1250 tonluk normal yükle seyir halindeyken batmasının nedeni olarak, gemide taşınan mermer tozunun üzerinin kapatıldığı ve sabitlenmeyen brandanın, fırtınada bir kısmının havalanarak yükün üzerine deniz suyunu taşıdığı, aynı zamanda yağışın, üzeri açılan mermer tozuna direkt temasıyla, yükün artan ağırlığının geminin dengesini bozduğu belirtiliyor. Böylece ağırlığı artarak dengesi bozulan geminin, yan yatıp su almaya başlayarak battığı ihtimali üzerinde duruluyor. Gemide yağcı olarak görev yapan Hüseyin Tutuk isimli gemicinin kaydettiği görüntülerde de geminin üzerindeki mavi brandanın sabitlenmediği ve fırtınayla açıldığı görüldü.

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GEMİ NEDEN BATTI?

Öte yandan denizciler geminin nasıl batmış olabileceğini Hürriyet’e değerlendirdi. Yıllarını denizde geçiren Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği Başkanı Kılavuz Kaptan Zafer Akbulut ve Türkiye Denizcilik Federasyonu Başkanı Kaptan Arif Bostan, Batuhan A. gemisiyle ilgili soru işaretlerini yanıtladı. Hüseyin Tutuk’un çektiği görüntülere göre dalgalar geminin üzerine ve ambar kapaklarına kadar çıkıyordu. Bu durumda geminin içine su girme olasılığının çok yüksek olduğunu belirten Zafer Akbulut, “Dökmeci gemilerde ambar kapakları var. Bu gemilerin sızdırmazlığı sağlayacak durumda olduğunu düşünmüyorum. Ambar kapak lastikleri var mı, tam oturdu mu. Bunlar çok önemli. Yakın sefer attıkları için bunları tam yapmıyorlar” dedi. Arif Bostan ise “Dalgaların güverteye bindirmesi ve ambarlara su alması sonucu aşırı yük sebebiyle batmış olabilir. Kesin bir şey söylemek için elimizde bir veri yok” diye konuştu.

‘GEMİYİ TERK ETMEYİ BİLMİYOR OLABİLİRLER’

Geminin saat 01.00’den itibaren sorun yaşadığı ve gemicilerin neden gemiyi terk etmedikleri sorusuna ise Akbulut, “Gemiyi terk ettikleri zaman gidecekleri yer, gemiyi terk etme durumunu bilmiyor olabilirler. O zamanı kendilerinde bulamamış olabilirler. Gemi yüzüyor diye düşünmüş olabilirler. Bizim Türk denizcileri gemilerini bırakmayı sevmez. Bizim gemimiz namusumuzdur. Geminin armatörü de gemide. Gemiyi bırakmayın demiş olabilir. Burada eğitimin, likayatin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Gemiciye kaptanlık yaptırıp, yağcıya makine zabitliği yaptırırsanız bunlar ilk olmayacak, son da olmayacak. Bu tip gemiler daha dikkatli olmalı” dedi. Bostan ise “Son ana kadar kurtarmak, belki gemiyi karaya oturtmak. Kararsız kalmış biraz. İnsanın basiretinin bağlanması diye bir şey var. Gemi sahibi ‘Kurtaracağım gemiyi’ diye bir mücadeleye girmiş olabilir” diye yanıt verdi.

SON ANINI BÖYLE GÖRÜNTÜLEDİ

Batuhan A.’nın son anlarını gösteren videoyu, geminin personel listesinde adı olmayan Hüseyin Tutuk çekmiş ve eşine göndermişti. Tutuk, “Batıyoruz. Allah’ım yardım et” diye feryat ediyordu. Hüseyin Tutuk da Batuhan A. da kayboldu.

PERSONEL LİSTESİ İYİ DENETLENMİYOR

Geminin son anlarını kaydeden Hüseyin Tutuk geminin personel listesinde yoktu. Daha önce benzer şekilde batan Bilal Bal gemisinin personel listesi de yanlıştı. Zafer Akbulut ve Arif Bostan, bu tip gemilerde denetimin yapılıp yapılmadığıyla ilgili soruya ise şu yanıtları verdi...

- Zafer Akbulut: Çoğu gemide böyledir. Yolcu taşıyanlara bakın haddinden fazla taşıyorlar. Batmıyorsa Allah’tan, batıyorsa da Allah’tan. Bu kadar yırtınıyoruz ama bununla ilgili bir çalışma yok. Biz 10-11 STK olarak bununla ilgili yazı yazdık. Bunlara kaza demekten utanıyorum. Bunlar kaza değil.

- Arif Bostan: Liman başkanlığına gemideki kişileri bildiriyorsunuz. Liman başkanlığı da sizin beyanınıza istinaden bu kişileri onaylıyor. İç hat olduğu için denetlemede gözden kaçabiliyor. Yurtdışı gemilerde polis gelir tek tek kontrol eder. Yurtiçinde bunu liman başkanlığı yapıyor. Gözden kaçıyor olabilir. Bir denetim zafiyeti var.