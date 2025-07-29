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Gemi kaptanlığı ehliyeti vaadiyle dolandırıldılar

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#Gemi Kaptanlığı Ehliyeti#Dolandırıcılık#1 Milyon Lira
Gemi kaptanlığı ehliyeti vaadiyle dolandırıldılar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2025 21:02

 İzmir’in Buca ilçesinde gemi kaptanlığı ehliyeti dolayısıyla 1 milyon lira dolandırılan 6 kişi, kendilerini dolandıran 3 kişiyi alıkoydu. Gözaltına alınan 9 kişi de tutuklandı.

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Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, geçen 23 Temmuz'da Karaburun’da balıkçılık yapan bazı kişilerin gemi kaptanlığı ehliyeti vaadiyle dolandırıldığı, dolandırılan mağdurların sonrasında ise şüphelileri alıkoyduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Yalova’da oldukları tespit edilen şüphelilerin, balıkçıları 1 milyon lira dolandırdıkları, dolandırıldıklarını anlayan vatandaşların da şüphelileri Buca’ya çağırdıktan sonra paraları iade edilinceye kadar alıkoydukları tespit edildi. Bunun üzerine şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen M.F., B.S. ve M.L. ile kişiyi hürriyetin yoksun kılma suçundan İ.K., H.K., G.D., S.S., A.S. ve B.B., gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.

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#Gemi Kaptanlığı Ehliyeti#Dolandırıcılık#1 Milyon Lira

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