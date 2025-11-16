Gemi kaptanının 9 yıl hapsi istendi... İddianame 100 gün sonra kabul edildi

Haberin Devamı

Soruşturma sürerken, Yukay’ın parçalanmış yatına çarptığı öne sürülen ‘Arel 7’ isimli yük gemisinin ön tarafında sürtme izleri olduğu tespit edildi. İncelemeler sonucunda Yukay’ın parçalanan teknesi ile ‘Arel 7’nin önündeki sürtme izlerindeki boya kalıntılarının eşleştiği belirtildi. 92 metre boyunda, 11 metre genişliğindeki ‘Arel 7’nin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu (61), ‘taksirle ölüme neden olmak’ suçundan gözaltına alındı. Yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Tokatlıoğlu, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı sonrası İstanbul’da yeniden gözaltına alınıp tutuklandı.

2 SUÇTAN YARGILANACAK

Halit Yukay’ın ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, tutuklanan kuru yük gemisinin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu hakkında, ‘taksirle ölüme neden olmak’ ve ‘yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemek’ suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istendi. Erdek Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame kazadan 100 gün sonra, 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi. Tutuklu sanık Cemal Tokatlıoğlu’nun yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.