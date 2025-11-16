×
Gündem Haberleri

Gemi kaptanının 9 yıl hapsi istendi... İddianame 100 gün sonra kabul edildi

Güncelleme Tarihi:

#Halit Yukay#Deniz Kazası#Gemi Kaptanı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2025 07:00

YALOVA’dan 4 Ağustos saat 15.10’da Bozcaada’ya gitmek üzere ‘Graywolf’ isimli teknesiyle denize açılan, ardından teknesi Balıkesir Erdek’in 7 mil açığında parçalanmış ve yarı batık halde bulunan işinsanı Halit Yukay’ın (43), 19 gün sonra 68 metre derinlikte cansız bedenine ulaşıldı.

Soruşturma sürerken, Yukay’ın parçalanmış yatına çarptığı öne sürülen ‘Arel 7’ isimli yük gemisinin ön tarafında sürtme izleri olduğu tespit edildi. İncelemeler sonucunda Yukay’ın parçalanan teknesi ile ‘Arel 7’nin önündeki sürtme izlerindeki boya kalıntılarının eşleştiği belirtildi. 92 metre boyunda, 11 metre genişliğindeki ‘Arel 7’nin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu (61), ‘taksirle ölüme neden olmak’ suçundan gözaltına alındı. Yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Tokatlıoğlu, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı sonrası İstanbul’da yeniden gözaltına alınıp tutuklandı.

2 SUÇTAN YARGILANACAK

Halit Yukay’ın ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, tutuklanan kuru yük gemisinin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu hakkında, ‘taksirle ölüme neden olmak’ ve ‘yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemek’ suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istendi. Erdek Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame kazadan 100 gün sonra, 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi. Tutuklu sanık Cemal Tokatlıoğlu’nun yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

 

