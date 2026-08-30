×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

KKTC'de gemi faciası! Batmadan dakikalar önce böyle görüntülendi... "Canımızı yolda bulmadık, kaptan geri dön"

Güncelleme Tarihi:

#Feribot#KKTC#Gemi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2026 23:28

Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinde facianın ilk dakikalarına ait görüntüler ortaya çıktı. Geminin su aldığı anlarda yaşanılan panik anları yolcular tarafından görüntülendi

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında bir yolcu gemisinin battığı bildirildi. Batan yolcu gemisindeki 267 kişiden 241 kişinin sağ olarak kurtarılırken, hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiği ve 18 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Öte yandan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisiyle ilgili yürüttükleri soruşturmada, gemi kaptanı ve 7 görevlinin tutuklandığını açıkladı.

GEMİNİN BATMADAN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Girne açıklarında alabora olmadan önce içerisinde 267 kişinin bulunduğu gemide yolcuların, "Canımızı yolda bulmadık. Kaptana söyleyin geri dönsün, 200 kişi var burada" dedikleri anlar yolcular tarafından böyle görüntülendi.

Gözden kaçmasınGirne açıklarında gemi neden battı Uzman isim dikkat çeken ihtimalleri sıraladı: ‘Katamaranların alabora olması normalde çok zordur’Girne açıklarında gemi neden battı? Uzman isim dikkat çeken ihtimalleri sıraladı: ‘Katamaranların alabora olması normalde çok zordur’Haberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Feribot#KKTC#Gemi

BAKMADAN GEÇME!