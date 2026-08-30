KKTC'de gemi faciası! Batmadan dakikalar önce böyle görüntülendi... "Canımızı yolda bulmadık, kaptan geri dön"

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında bir yolcu gemisinin battığı bildirildi. Batan yolcu gemisindeki 267 kişiden 241 kişinin sağ olarak kurtarılırken, hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiği ve 18 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Öte yandan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisiyle ilgili yürüttükleri soruşturmada, gemi kaptanı ve 7 görevlinin tutuklandığını açıkladı.

GEMİNİN BATMADAN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Girne açıklarında alabora olmadan önce içerisinde 267 kişinin bulunduğu gemide yolcuların, "Canımızı yolda bulmadık. Kaptana söyleyin geri dönsün, 200 kişi var burada" dedikleri anlar yolcular tarafından böyle görüntülendi.



