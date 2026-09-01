Gemi faciasında kaybolan 20 yolcu için Mehmetçik 514 metre derine dalacak

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KKTC’nin Girne kentinden önceki gün 12.00’de Mersin’in Taşucu ilçesine gitmek için hareket eden yolcu gemisi, kısa süre sonra güverteden su alıp alabora oldu. Yan yatan gemideki 267 yolcudan 239’u kurtarıldı, 8’i hayatını kaybetti, 20’si ise kayboldu. Akdeniz’de can pazarı yaşatan kazadan sağ kurtulan kaptan ve 7 mürettabat ise gözaltına alınıp, tutuklandı.

ROBOT DENİZALTISIYLA

Kayıpları arama çalışmaları aralıksız devam ederken, Girne açıklarında denizin 514 metre derinliğinde tabana oturan gemiye Türk donanmasının TCG Işın adlı kurtarma ve yedekleme gemisindeki robot mini denizaltısı ile basınca dayanıklı özel balık adam giysili personel girecek. Girne’ye doğru gelen geminin bugün sabah saatlerinde enkazın bulunduğu noktaya ulaşması bekleniyor.

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KARAKUTU ARANACAK

Normal şartlarda derin sularda batan gemi ve denizaltıların kurtarılmasında kullanılan gemideki robot denizaltı, 3 bin metre derinliğe kadar inebiliyor. Girne’nin 6 kilometre açığında 514 metre derinlikteki enkaza kısa sürede ulaşması ve önce gemi içinde kaldığı düşünülen cenazeleri çıkarması, ardından kazanın neden meydana geldiği sorusuna cevap vermesi beklenen geminin karakutusunu çıkartacak.

AKDENİZ’DE ÖLÜM KALIM SAVAŞI

Geminin su almasıyla birlikte ölüm kalım savaşı başladı. Yan yatan geminin üstüne çıkanlar ve denizde bekleyenler yardıma koşan teknelerce kurtarıldı. Geriye acı yolculuğun bavulları kaldı.

8 ÖLÜ 20 KAYIP... KİMLİKLERİ AÇIKLANDI

EŞİ VE KIZINI KURTARIP DENİZE ATLADI...

Faciada Nihat Balyemez, Hüseyin Özdemir, Nuray Zeytun, Fahri Ateş, Gülcan Gürel, Reyhan Verim, Nisa Torer ve Nurcan Hilalioğlu yaşamını yitirdi. Eşi ve 4 yaşındaki kızını can simidiyle kurtardıktan sonra denize atlayan Uzman Çavuş Fahri Ateş hayatını kaybetti. Eşi ve çocuğu hastanede yatan Ateş, Mersin Erdemli’de toprağa verilecek. Cenazesi Gaziantep’e getirilen Nihat Balyemez bugün toprağa verilecek. Ailesiyle yakınlarının düğünü KKTC’ye giden Hüseyin Özdemir kurtulamadı, eşi Şerife ise aranıyor. İki kızı ve damadı ise kurtuldu. Özdemir bugün Silifke’de toprağa verilecek. Nuray Zeytun Gazimağusa’da son yolculuğuna uğurlanacak. Reyhan Verim’in cenazesi Mersin’e getirildi.

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KAYIPLAR ARANIYOR

Kayıpların kimlikleri şöyle: Ferdi Torer, Mustafa Demir, Mahmut Demir, Özgür Gönül, Asel Hilalioğlu, Şerife Özdemir, Süleyman Erdoğan, Saliha Miray Biçer, Mehmet Asaf Biçer, Orhan Bekret, Nazmiye Özbolat, Elmas Demir, İsmail Kurt, Yulia Özcan, Ayhan Özcan, Elife Bayır, Nihat Pancar, Mustafa Kemal Yaralı, Mehmet Bayhan, Mehmet Nuri Ayran.

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Arama çalışmalarında 8 gemi, 9 bot, 1 uçak, 7 helikopter ve 5 İHA gece boyunca görev yaptı. Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği de kriz masası kurarak kazazedelere ve yakınlarına destek programı başlattı.

YAKINLARINI SOSYAL MEDYADAN ARIYORLAR

Önceki gün 18 olarak açıklanan kayıp sayısı ise 20’ye yükseldi. KKTC Başbakanı Ünal Üstel dün kurtarılanlar listesinde bulunan 2 kişinin de kayıp olduğunun tespit edildiğini belirterek arananların sayısının 20’ye yükseldiğini söyledi. Başbakan Üstel, geminin sefere çıkmasına izin veren liman personelinin de açığa alındığını, yerlerine yeni isimlerin atandığını kaydetti. Kayıpların yakınları da sosyal medya hesaplarından fotoğraflı ilanlar vermeye başladı. Sosyal medya hesaplarından çağrıda bulunan kayıp yakınları, cep telefonlarını da yayınlayarak herhangi bir bilgisi bulunanların haber vermesini istedi.

KAYIP 2 KARDEŞ İZNE GELİYORDU

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Kazanın ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmalarında ulaşılamayan 18 kişi arasında, Hatay’ın Reyhanlı ilçesine bağlı Harran Mahallesi’nde yaşayan Mahmut Demir ile kardeşi Mustafa Demir’in de olduğu öğrenildi. Çalışmak için gittikleri Kıbrıs'tan memleketlerine izinli olarak dönmek üzere gemiye binen 2 kardeşten henüz bir haber alınamadı. Demir Ailesi, Reyhanlı'daki evlerinde endişeli bekleyişini sürdürüyor.

3 AY ÖNCE ÇALIŞMAYA GİTMİŞLERDİ

Kayıp kardeşlerin amcasının oğlu Ahmet Demir, olayın ardından büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:

"Olayı saat 14.00 sıralarında duyduk. Sadece geminin battığını öğrendik, daha sonra kendilerine hiçbir şekilde ulaşamadık. Yetkililerden ricamız bize net bir bilgi vermeleri. Annesi ve babası perişan halde, çok üzgünler. İkisi de 3 ay önce çalışmak için Kıbrıs'a gitmişlerdi. Memlekete izine gelirken bu talihsiz olay meydana geldi.” (Ferhat DERVİŞOĞLU - Cuma Yunus YAŞATIR / DHA)

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SALİHA VE MEHMET DE KAYIP

KKTC Girne açıklarında yolcu gemisinin batması sonucu kaybolan Saliha Miray Biçer (12) ile kardeşi Mehmet Asaf Biçer’den (6) de haber alınamıyor.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Hayri Biçer (42), eşi Ayten (35), çocukları Saliha Miray Biçer, Mehmet Asaf Biçer ve Halil Kerem Biçer (10) ile birlikte tatil için KKTC’ye gitti. Biçer Ailesi önceki gün Türkiye’ye dönmek üzere yola çıktı. Kazada Biçer çifti ile çocuklarından Halil Kerem kurtulurken, Saliha Miray ve Mehmet Asaf Biçer ise kayboldu.

ÇOCUKLARIM ELİMDEN KAYDI GİTTİ

Bölgede arama çalışmaları sürerken, dün kıyıya gelip çocuklarından haber bekleyen anne Ayten Biçer, “İki çocuğum gitti. Kızım elimin altından kaydı gitti. Elimi tutmuştu. Valiz düştü, elimden kaydı gitti. Valiz düştü, kızım da gitti” diye ağladı.

Kazada kaybolan Saliha ve Mehmet Biçer kardeşlerin annesi sinir krizi geçirdi.

MERSİN-GİRNE SEFERLERİ BAŞLIYOR

GİRNE Limanı açıklarındaki önceki gün yaşanan yolcu gemisi faciasının ardından durdurulan Mersin-KKTC seferleri bugün başlıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel facianın ardından yoğun bir şekilde devam eden arama kurtarma çalışmaları nedeniyle iptal edilen seferlerin bugün yeniden başlayacağını açıkladı. Girne-Taşucu arasındaki seferler çalışmalarına devam eden sahil güvenliğin belirleyeceği rota üzerinden yapılacak.

ŞİRKETE DURDURMA

Öte yandan Ulaştırma Bakanlığı, kazada batan katamaranın bağlı olduğu Filo Denizcilik şirketinin seferlerini yeni bir karar alınıncaya kadar durdurdu.