Gemi 267 yolcuyla battı: 8 ölü, 18 kayıp... Akdeniz’de fırtına sonrası facia

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TÜRKİYE’yi ve KKTC’yi şoke eden kaza, dün öğlen saat 12.00’de Girne Limanı’ndan 110 kilometre mesafedeki Mersin’in Taşucu Limanı’na sefer düzenleyen özel bir şirkete ait katamaran tipi yolcu gemisinde yaşandı. Gemi kaptanı hareket ettikten kısa bir süre sonra sahilden 5 kilometre mesafede ön güverteden geminin su aldığını fark etti. Kaptan yardım çağrısı yaptı, limana geri dönüş hazırlıkları yaparken gemi ikiye bölünerek alabora oldu.

AKDENİZ’DE CAN PAZARI

259’u yolcu, 8’i mürettebat 267 kişi taşıyan katamaran tipi yolcu gemisinin alabora olmasıyla Akdeniz’de can pazarı yaşandı. Geminin su almaya başlamasının ardından can yeleklerini giyen yolculardan bazıları suya atladı. Bazıları ise cansallarına binmeyi başardı. Bazı yolcular ise can yelekleriyle alabora olan geminin suüstünde kalan kısmında korkulu bir bekleyişe girdi. Kazazedelerin yardımına ilk olarak çevredeki balıkçı tekneleri ile bazı yatlar ulaştı. Su üstündeki kazazedelere teknelerden halatlar fırlatıldı.

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Gemi su alırken yolcular can yeleklerini giydi.

ZAMANLA YARIŞ BAŞLADI

Kazanın duyulmasının ardından ise hem KKTC hem de Türkiye seferber oldu. KKTC Sahil Güvenlik gemileri ile Ada’daki Türk Barış Kuvvetleri’ne bağlı helikopterler, kısa sürede alabora olan gemiye ulaştı, denizde yüzen ve geminin su üzerinde kalan bölümü üzerine çıkan kazazedeler hızla kurtarıldı. Girne Limanı’ndaki yolcu gemileri ile çok sayıda özel tekne de kaza yerine akın etti. Türkiye’den de bölgeye gönderilen 2 helikopter ve 5 sahil güvenlik gemisi arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Kurtarılan kazazedeler sürat motorları ve helikopterlerle önce Girne Limanı’na ulaştırıldı, buradaki tedavilerinin ardından ambulanslarla başkent Lefkoşa’daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

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241 YOLCU KURTARILDI

Yolcuların yakınları da Girne Limanı ile hastaneye akın etti. Gün boyu süren kurtarma çalışmalarında 241 yolcu kurtarıldı, 8 kişi yaşamını yitirdi, 18 yolcunun arama çalışmaları sürüyor.

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Kayıpların aranmasına dalgıçların da katılımıyla gece boyunca devam edildi. Geminin sahile 5 kilometre mesafede batmasının ve seferin gündüz saatlerinde yapılmasının facianın daha da büyümesinin önüne geçtiği belirtiliyor.Kazadan kurtarılan bir yolcu...Taşucu’nda kriz masası kuruldu, yakınları yolculardan haber almaya çalıştı.

‘ÖLÜ DALGA’ İDDİASI

KKTC’de önceki gün hızı saatte 180 kilometreye ulaşan fırtına yaşandı. Rüzgâr dün sabah normal seyrine döndü, ancak denizin çok dalgalı olduğuna dikkat çekiliyor. Bölgede bir gün önce etkili olan şiddetli fırtınanın ardından denizde “ölü dalga” olarak adlandırılan hava ve deniz koşullarının hâkim olduğu belirtildi. Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, fiberglas malzemeden üretilen geminin eski olduğunun da iddia edildiğini kaydetti. Geminin batış nedeni, başlatılan soruşturmayla belirlenecek

‘MÜRETTEBATI UYARDIK’

Alabora olan gemiden kurtarılan bir yolcu, geminin su alması üzerine mürettabatı uyardıklarını söyledi: “‘Gemi su alıyor’ dedik. Bize ‘Siz alışkın değilsiniz, bir şey olmaz’ dediler. Sonra geminin ön tarafı patladı, o zaman ‘acilen çıkıyoruz’ deyip kendileri hemen kaçtılar, insanlar içeride kaldı.” Sosyal medyada yer alan bir videoda ise bazı yolcuların “Canımızı yolda bulmadık. Kaptana söyleyin geri dönsün, 200 kişi var burada” dedikleri görüldü.

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KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yolcular tarafından dile getirilen iddiaların inceleneceğini ifade etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel de, “Arama kurtarma çalışmalarımız sürerken, diğer yandan bu felaketin nasıl meydana geldiğinin ortaya çıkarılması için soruşturma derhal başlatılmıştır. Gemi kaptanı ve 7 görevli gözaltına alınmıştır” açıklamasında bulundu.

Filo Denizcilik şirketine ait “High Speed Craft” sınıfındaki hızlı katamaran Filo Jet, 270 kişilik toplam yolcu kapasitesiyle sefer yapıyor. Yalnızca yolcu taşımacılığı için tasarlanan gemide otomobil ve TIR gibi araçları taşıma kapasitesi yok. Toplam uzunluğu 40.5 metre olan geminin genişliği ise 10.4 metre olarak ölçülüyor. Girne ile Taşucu hattında çalışan yüksek hızlı gemi, iki liman arasındaki yolculuk süresini yaklaşık 2 saate indiriyor.

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Girne açıklarında alabora olan Katamaran tipi gemi, iki kızak üzerinde hareket eden hızlı yolcu gemisi diye adlandırılıyor. Önce su almaya başlayan daha sonra ikiye ayrılan geminin büyük bölümünün suya battığı belirtiliyor.

Helikopterler, yatlar, tekneler denizdeki yolcular için seferber oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜM İMKÂNLARI SEFERBER ETTİK

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, MSÜ Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nde açıklamalarda bulunurken KKTC’deki gemi faciasına ilişkin şöyle dedi: “Öncelikle bugün Girne’den Mersin’e seyir halinde iken alabora olan gemi dolayısıyla milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. KKTC ile işbirliği içinde arama çalışmaları başlattık. Kayıplara ulaşma çalışması devam ediyor. Olumlu haber almayı ümit ediyoruz.

Devletin tüm imkânlarını seferber ettiğimiz bu süreci yakından takip ediyoruz. Kazanın nedenlerinin tespiti ve ihmali olan varsa sorumlulardan hesap sorulması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet Makamları’yla işbirliği içinde gerekli adımların atılmasını sağlayacağız.” Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile telefonda görüşerek, hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Dışişleri Bakanlığı da, hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.

Kazanın ardından Girne Limanı’nda kriz masası kuruldu. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, arama kurtarma çalışmalarını kriz masasından takip etti. Erhürman, kazanın olduğu bölgede derinliğin 514 metre olduğuna dikkat çekerek, denize batan gövdenin içinde sıkışıp kalan olup olmadığının henüz bilinmediğini ve özel bir çalışma gerekeceğini söyledi. Dalgıçların da bölgede arama faaliyetlerine katıldığını vurgulayan Erhürman, birinci önceliklerinin kurtarma olduğunu ve kazanın oluş sebebiyle ilgili soruşturmanın da bir yandan başladığını kaydetti. Öte yandan kaza nedeniyle KKTC’deki 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri ve belediyelerin düzenlediği festivaller iptal edildi.

3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

GEMİ faciası nedeniyle KKTC’de üç günlük yas ilan edildiği duyuruldu.