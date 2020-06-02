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DHA
Haber Giriş: 02.06.2020 - 21:28,Son Güncelleme:

Gemerek’te şiddetli rüzgar adliyenin çatısını uçurdu

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Gemerek’te şiddetli rüzgar adliyenin çatısını uçurdu
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Sivas'ın Gemerek ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar adliye binasının çatısını uçurdu.

 

Gemerek ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgarın etkisiyle Fevziçakmak Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan adliyenin çatısı uçtu. Olay esnasında bölgede kimsenin olmaması olası bir can kaybı ve yaralanmayı önledi. Polis ekipleri çevrede önlem aldı. Rüzgar ayrıca çevrede bulunan ağaçlara da zarar verdi. Cadde üzerine bulunan bazı ağaçların yıkıldığı görüldü.

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