Gelsenkirchen Schalke Pazarı Nerede? Neler Satılıyor

Genelde gurbetçilerin alışveriş gerçekleştirdiği Schalke Pazarı, pek çok farklı organik ürün ile beraber değişik seçenekler de sunmaktadır. Ancak özellikle son dönemlerde büyük alışveriş merkezlerinin ve marketlerin rağbet görmesiyle, Schalke pazarına olan ilginin azaldığını söylemek gerekir.

Gelsenkirchen Schalke Pazarı Nerede?

Almanya'yı ziyarete giden ya da Almanya'da yaşayan pek çok vatandaş Schalke pazarının nerede olduğunu merak ediyor. Bundesliga ekibi Schalke 04 takımının stadının olduğu park alanında yer alan Schalke Pazarı, belirli günler içerisinde bu bölgeye kurulmaktadır. Farklı ulaşım yolları ile değişik noktalardan buraya gelmek mümkün. Otobüsler ya da tren vasıtasıyla bölgeye yakın yerlerden geçen noktalar aracılığıyla yürüme mesafesi üzerinden ulaşılabilir. Zaten genelde Schalke 04 takımı stadına gelindiği andan itibaren rahatlıkla bölgeye ulaşım sağlanabilir.

Gelsenkirchen Schalke Pazarında Neler Satılıyor?

Geniş bir çeşitliliğe sahip olan Schalke Pazarı farklı ürünleri sunmaktadır. Özellikle Türk satıcıların çoğunlukla yer aldığı bu pazar içerisinde sebze meyve oldukça fazladır. Birçok farklı ürün organik şekilde sunuluyor. Ayrıca gurbetçilerin yoğun ilgi gösterdiği Pazar olduğundan dolayı, Türkiye'de yaşayan ve farklı yiyecekleri alışmış kişiler için de gıda ürünleri yer almaktadır.

Ayrıca peynir ile zeytin ve benzeri gibi değişik gıda ürünleri de yer alıyor. Ek olarak kumaş çeşitleri ve pek çok ev eşyası seçenekleri de bulunmaktadır. Diğer yandan yastık, yorgan ve yatak gibi değişik ürün çeşitleri arasında tercih gerçekleştirilebilir.

Gelsenkirchen Schalke Pazarına Olan İlgi Neden Azaldı?

Schalke 04 takımının stadının olduğu park alanında kurulan halk pazarı, artık eskisi kadar rağbet görmüyor. Bunun temel nedenlerinden biri açılmış olan büyük marketlerdir. Nitekim çok fazla çeşit bulundurması ve daha uygun fiyat sağlaması nedeniyle Almanya’da bu marketler daha çok tercih edilmeye başlandı.