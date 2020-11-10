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GeriGündem Gelir İdaresi Başkanlığı 50 sözleşmeli avukat alacak! İşte başvuru şartları
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Haber Giriş: 10.11.2020 - 16:06 | Son Güncelleme:

Gelir İdaresi Başkanlığı 50 sözleşmeli avukat alacak! İşte başvuru şartları

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Gelir İdaresi Başkanlığı 50 sözleşmeli avukat alacak! İşte başvuru şartları
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Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Başkanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, çeşitli illerde avukat pozisyonunda görev yapacak 50 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. İşte, söz konusu personel alımının ayrıntıları...

Söz konusu alım için 21-23 Aralık'ta Ankara'da sözlü sınav yapılacak. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleriyle adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, "www.gib.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 24 Kasım-4 Aralık tarihlerinde elektronik ortamda müracaat edebilecek.

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