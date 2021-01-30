Gelir İdaresi Başkanlığı 337 sözleşmeli personel alımı yapacak - İşte GİB personel alımı başvuru şartları

Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonunda toplam 337 (üç yüz otuz yedi) sözleşmeli personelin istihdam edileceğini bildirdi. Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi personel alımı ilanında başvuru tarihleri ve şekline yer verildi.

Sözlü sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; tercih ettiği görev yeri pozisyon sayısının 2 (iki) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri görev yeri dikkate alınarak, KPSS puan türünden en yüksek puan almış olan adaydan başlamak üzere 2 (iki) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. KPSS puan türünden eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

SINAV TARİHİ VE YERİ

Sözlü sınav 1 Mart – 11 Mart 2021 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığımız internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı ilanı için tıklayın

https://kamuilan.ailevecalisma.gov.tr/