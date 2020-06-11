Gelinlik provasına giden genç kız, köpek dehşeti yaşadı

Günlerdir evden dışarı çıkamadım

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Ayşe Kayı, “Ben gelinlikçiye gitmiştim, köpekte kapılar açıkken içeri girmiş. Köpek iş yeri sahibini çok sevdiği için hep oralara geliyormuş. Dükkana girdim ve üst tarafta dikiş yapılıyordu. O sırada köpeği gördüm ve iş yeri sahibi de farkında değilmiş. Ne zaman içeri girip yattığından haberi yokmuş. ‘Burada köpek yatıyor’ derken üzerime fırladı. O an onu uzaklaştırmak için epey direndim. İki bacağımı da ısırdı. Hatta kaçmak isterken, yere düştüm. Neyse ki yere düştüğümde saldırmadı. Sonrasında hemen dışarı çıktım ve hastaneye gittik. Köpek sahipsiz dendi ama sahipliymiş. Gerekli şikayette bulundum. Yaralarım henüz iyileşmedi ve günlerdir evden dışarı çıkamadım” diye konuştu.

Sorumluların cezalandırılmasını isteyen Kayı, yaşadığı şoke eden olayın ardından polise suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti.