Gelinlik mağazasında yangın! 7 kadın dumandan etkilendi

Yangın, sabah saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu Yenihal Kavşağı'ndaki 2 katlı gelinlik mağazasının üst katında çıktı. Elektrik kontağından çıkan yangında, gelinlikler alev aldı.







Üst katta bulunan biri hamile 7 kadın, dumandan etkilendi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen kadınlar ise çeşitli hastanelere kaldırıldı. 20 gelinliğin yandığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.