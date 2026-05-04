Gelinini öldüren kayınvalide pencereye çıkıp "Namusumu temizledim!" diye bağırdı

#Cinayet#Namus Cinayeti#Eskişehir Mahallesi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2026 10:52

Şişli’de 58 yaşındaki Menekşe K., 6 yıldır cezaevinde olan oğlunun dini nikahlı eşi 25 yaşındaki Burçin Şahin’i  silahla başından vurarak öldürdü. Olayın ardından pencereye çıkan şüphelinin, 'Gelinimi öldürdüm, namusumu temizledim' dediği ve bir süre sigara içtiği iddia edildi.

Gözaltına alınan Menekşe K.’nin ifadesinde 'Sen oğlumu nasıl aldatırsın, benim oğlum cezaevinde. Senin çocukların var utanmıyor musun' dedim. Silahı aldım ve ateş ettim’ dediği öğrenildi. Uyuşturucu madde ticareti suçundan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Menekşe K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Menekşe K.’nin eşi Selahattin K.‘nin ise 24 yıl önce yüksek doz uyuşturucudan hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Olay, 2 Mayıs Cumartesi günü saat 13.15 sıralarında Eskişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haydarcan K.’nin 'Hırsızlık' suçundan cezaevinde olduğu, dini nikahlı eşi Burçin Şahin’in ise kayınvalidesi Menekşe K. ile aynı evde yaşadığı öğrenildi. Evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada Menekşe K., kendisine ait ruhsatsız silahla Burçin Şahin’in başına 2 kez ateş etti.

BAŞINA 2 EL ATEŞ ETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Burçin Şahin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, dışarıda 2 adet, evde ise 4 boş kovan buldu. Ölen Şahin’in 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

'NAMUS MESELESİ' DEMİŞ

Şüphelinin cinayetin ardından pencereye çıkarak "Gelinimi öldürdüm, namusumu temizledim" dediği ve bir süre sigara içtiği iddia edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Menekşe K.’nin ilk ifadesinde, olayın 'Namus meselesi' olduğunu söylediği öğrenildi. Şüphelinin, oğlunun 6 yıldır cezaevinde olduğu, dini nikahlı eşi Burçin Şahin’in oğlunu aldattığından şüphelendiğini, olay günü telefonunda mesajlaşmalarını görmesi üzerine şüphelerini arttığını, bunun üzerine sinirlenerek evde bulunan silahla başına 2 el ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

'ÇOCUKLARIN VAR UTANMIYOR MUSUN'

Menekşe K.'nin ifadesinin devamında, "Sen oğlumu nasıl aldatırsın, benim oğlum cezaevinde. Senin çocukların var utanmıyor musun" dedim. Sonra kardeşleri çocuklarını alıp gitti, evde ikimiz kaldık. 'Sen nasıl yaparsın' dedim, o da bana bel altı bir cevap vererek 'Yapacağım' dedi. Daha sonra sinirlendim, dolapta duran silahı aldım ve ateş ettim" dediği öğrenildi.

KAYINVALİDE TUTUKLANDI

Polis ekipleri, şüpheli Menekşe K.’yi olayda kullandığı ruhsatsız silahla yakaladı. Şişli Asayiş Büro Amirliği’ne götürülen şüphelinin emniyette işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Menekşe K.’nin 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu da öğrenildi. Diğer yandan emniyette işlemleri tamamlanan Menekşe K. adliyeye sevk edildi.

EŞİ 24 YIL ÖNCE YÜKSEK DOZ UYUŞTURUCUDAN ÖLMÜŞ

Mahkemeye çıkarılan şüpheli 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Menekşe K.’nin eşi Selahattin K.‘nin 24 yıl önce yüksek doz uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı. 

