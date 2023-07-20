Gelinini korurken oğlunu öldürdü

Haberin Devamı

Aynı binanın 2’nci katında oturan Mustafa Erkut, üst kata çıkarak oğluyla tartışmaya başladı. Daha sonra babası tarafından bıçaklanan Umut Erkut, can havliyle bina boşluğuna çıkarak merdivenlerden inmeye çalıştı. Umut Erkut, giriş katta yere yığılarak hayatını kaybetti. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mustafa Erkut gelen polislere teslim oldu. polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Ekiplerin çalışması sürerken acılı anne ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Umut Erkut’un cansız bedeni morga kaldırıldı.