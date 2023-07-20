×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Gelinini korurken oğlunu öldürdü

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Esenyurt#Polis
Gelinini korurken oğlunu öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2023 07:00

İstanbul Esenyurt’ta apartmanın 3’üncü katında oturan Umut Erkut, önceki gün bilinmeyen nedenle tartıştığı eşine bıçak çekti.

Haberin Devamı

Aynı binanın 2’nci katında oturan Mustafa Erkut, üst kata çıkarak oğluyla tartışmaya başladı. Daha sonra babası tarafından bıçaklanan Umut Erkut, can havliyle bina boşluğuna çıkarak merdivenlerden inmeye çalıştı. Umut Erkut, giriş katta yere yığılarak hayatını kaybetti. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mustafa Erkut gelen polislere teslim oldu. polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Ekiplerin çalışması sürerken acılı anne ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Umut Erkut’un cansız bedeni morga kaldırıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Esenyurt#Polis