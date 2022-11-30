Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Gelinini istismar etmişti! İğrenç olayda karar çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Kayseri#Gelin#Kayınpeder
Gelinini istismar etmişti İğrenç olayda karar çıktı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2022 17:44

Kayseri'de gelini G.K.’ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan F.K., 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haberin Devamı

Olay, 2020 ile 2021 yıllarında farklı dönemlerde meydana geldi. G.K. iddiaya göre, kocası cezaevinde olduğu dönemde kayınpederi F.K.’nin cinsel istismarına uğradı. Kocası ise cezaevinden çıktıktan sonra G.K.’nin kendisini aldattığından şüphelenip, cep telefonunun video kaydını açarak eve girdi. Babası F.K.’nin, eşini istismar ettiğini gördü. Şikayet üzerine gözaltına alınan F.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

Kayseri 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık F.K., hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmeyen F.K., "Bana iftira attılar. Suçsuzum. O benim kızım sayılır. Hiçbir zaman kendisine kötü gözle bakmadım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık F.K.’yi ‘cinsel istismar’ suçundan 19 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına hükmetti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayseri#Gelin#Kayınpeder

BAKMADAN GEÇME!

Dünyanın en büyük yanardağı Mauna Loa harekete geçti Tehlike ne kadar ciddi | 9 SORU 9 YANIT

Dünya'nın en büyük yanardağı Mauna Loa harekete geçti! Tehlike ne kadar ciddi? | 9 SORU 9 YANIT

#Mauna Loa Yanardağı
DOSYA | Diş beyazlatmak ne kadar güvenli

DOSYA | Diş beyazlatmak ne kadar güvenli?

#Diş Sağlığı
İran ve ABD karşı karşıya | Bir maçtan çok daha fazlası: 24 yıl önce neler yaşanmıştı

İran ve ABD karşı karşıya | Bir maçtan çok daha fazlası: 24 yıl önce neler yaşanmıştı?

#2022 Dünya Kupası

BAKMADAN GEÇME!

Dünyanın en büyük yanardağı Mauna Loa harekete geçti Tehlike ne kadar ciddi | 9 SORU 9 YANIT

Dünya'nın en büyük yanardağı Mauna Loa harekete geçti! Tehlike ne kadar ciddi? | 9 SORU 9 YANIT

#Mauna Loa Yanardağı
DOSYA | Diş beyazlatmak ne kadar güvenli

DOSYA | Diş beyazlatmak ne kadar güvenli?

#Diş Sağlığı
İran ve ABD karşı karşıya | Bir maçtan çok daha fazlası: 24 yıl önce neler yaşanmıştı

İran ve ABD karşı karşıya | Bir maçtan çok daha fazlası: 24 yıl önce neler yaşanmıştı?

#2022 Dünya Kupası