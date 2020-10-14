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Haber Giriş: 14.10.2020 - 11:41 | Son Güncelleme:

Gelinin soygun planı cezaevinde noktalandı

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Gelinin soygun planı cezaevinde noktalandı
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir gelin, komşusu ile plan yaparak kayınbabasının evinde bulunan parayı çalmak istedi. Eterli pamuk ile bayıltılmak istenen kayınbabanın uyanmasıyla kaçan 3 kişi yakalanarak tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, olay Samandağ’ın Değirmenbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. M.O ve Z.O’nun evine yüzünde siyah kar maskesi bulunan şüpheli bir kişi girdi. M.O. ve Z.O’yu eterli pamuk ile bayıltmak istediği esnada uyanan ev sahipleri, şahsı yakalayamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatan Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığı, Olay Yeri İnceleme ve Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timlerinin yaptığı çalışmalarda ailenin komşuları S.K., alınan DNA testinin ardından eve giren hırsızın kendisi olduğunu itiraf etti.

Şüpheli S.K sorgusunda olayı M.R, evin gelini D.O. ve gelinin kardeşi M.A.U. tarafından planladıklarını söyledi. Zanlı, evin gelini D.O.'dan aldıkları anahtar ile eve girdiklerini ve amaçlarının evde bulunan 1 milyon 600 bin lirayı almak olduğunu belirtti. Şüpheliler S.K., M.R. ve D.O., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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