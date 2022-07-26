Geline 5 kilo altın takıldı, halay çekerken zorlandı

Haberin Devamı

Pinyanişi aşiretinin ileri gelenlerinden her ikisi de Ankara’da yaşayan işinsanı Bülent Çallı’nın oğlu avukat Melih Çallı (26) ile Naif Çallı’nın kızı inşaat mühendisi Büşra Çallı (26), 16 Temmuz’da başkentte yapılan düğünle evlendi. Genç çift için Hakkâri’nin Berçelan Mahallesi’nde de 2 gün 2 gece süren düğün yapıldı. Düğüne, Hakkâri, İstanbul, Antalya, Van ile İran ve Irak’tan gelen, aralarında siyasetçi, kurum amirleri ve aşiretlerin ileri gelenlerinin de olduğu yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Düğünde geline onlarca bilezik, Cumhuriyet altını, altın kemer, gerdanlık olmak üzere yaklaşık 5 kilo altın, damada ise 5 milyon lira takıldı. Gelin Büşra Çallı’nın üzerindeki takılarla halay çekmekte güçlük çektiği görüldü. Damadın babası Bülent Çallı, “Düğünümüz tam bir şölene döndü” dedi. Çallı çifti de mutluluklarına eşlik eden akraba ve arkadaşlarına teşekkür etti.