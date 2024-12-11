×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Gelinden Esad’a tepki: Ailesini de vatanını da sattı

Güncelleme Tarihi:

#Manal Esad#Beşar Esad#Suudi Arabistan
Gelinden Esad’a tepki: Ailesini de vatanını da sattı
Musa KESLER
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2024 07:00

Mahir Esad’ın eşi Manal Esad sosyal medya hesabından Suriye’nin yeni bayrağını,“Aile ve vatan satıcılarına rağmen, yaşasın özgür ve gururlu Suriye” notuyla paylaştı.

Haberin Devamı

Manal Esad, Beşar Esad’ın küçük kardeşi Mahir Esad’ın eşi. Mahir Esad, Suriyeli muhaliflerin “Baş haydut” diye tarif ettiği biri. Kanlı ve gaddar kişiliğiyle kötü bir şöhreti var. Manal Esad ise 1970 Şam doğumlu. O da BM ve AB’nin yaptırım listesinde. Babası Tevfik Cadaan, Hafız Esad’ın ekibindendi. Sünni kimliğine rağmen 1971’den itibaren Hafız Esad’ın yönetici kadrosunda yer aldı. Bazı konularda Esad’a muhalefet edince yolları ayrıldı ve Suriye’yi terk etti.

‘YAŞASIN ÖZGÜR SURİYE’

Önce Suudi Arabistan’a sonra da Londra’ya geçti. Kızı Manal ile Mahir Esad da bu süreçte tanıştı. Cadaan ailesi geçmişteki muhalif kimliğine rağmen Esad ailesi ile barıştı ve Suriye’ye döndü. Manal ile Mahir Esad, 2003 yılında evlendi. İki kız çocukları oldu. Manal, sosyal medyadan yeni Suriye bayrağını da paylaşarak “Aile ve vatan satıcılarına rağmen, yaşasın özgür ve gururlu Suriye” diye yazdı.

Haberin Devamı

‘SENİN AKLIN NEREDEYDİ’

Paylaşım, Esad’ın kardeşine de haber vermeden ülkeyi terk ettiği şeklinde yorumlandı. Paylaşıma tepki gösteren yüzlerce yorum yapıldı. Bazı yorumlarda “Şimdiye kadar aklın neredeydi”, “Sen de suçlara ortaksın” mealinde ifadeler yer aldı. Manal, rejimi destekleyen paylaşımlarının da yer aldığı hesabı, kısa süre sonra kapattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Manal Esad#Beşar Esad#Suudi Arabistan

BAKMADAN GEÇME!