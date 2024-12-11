Gelinden Esad’a tepki: Ailesini de vatanını da sattı

Haberin Devamı

Manal Esad, Beşar Esad’ın küçük kardeşi Mahir Esad’ın eşi. Mahir Esad, Suriyeli muhaliflerin “Baş haydut” diye tarif ettiği biri. Kanlı ve gaddar kişiliğiyle kötü bir şöhreti var. Manal Esad ise 1970 Şam doğumlu. O da BM ve AB’nin yaptırım listesinde. Babası Tevfik Cadaan, Hafız Esad’ın ekibindendi. Sünni kimliğine rağmen 1971’den itibaren Hafız Esad’ın yönetici kadrosunda yer aldı. Bazı konularda Esad’a muhalefet edince yolları ayrıldı ve Suriye’yi terk etti.

‘YAŞASIN ÖZGÜR SURİYE’

Önce Suudi Arabistan’a sonra da Londra’ya geçti. Kızı Manal ile Mahir Esad da bu süreçte tanıştı. Cadaan ailesi geçmişteki muhalif kimliğine rağmen Esad ailesi ile barıştı ve Suriye’ye döndü. Manal ile Mahir Esad, 2003 yılında evlendi. İki kız çocukları oldu. Manal, sosyal medyadan yeni Suriye bayrağını da paylaşarak “Aile ve vatan satıcılarına rağmen, yaşasın özgür ve gururlu Suriye” diye yazdı.

Haberin Devamı

‘SENİN AKLIN NEREDEYDİ’

Paylaşım, Esad’ın kardeşine de haber vermeden ülkeyi terk ettiği şeklinde yorumlandı. Paylaşıma tepki gösteren yüzlerce yorum yapıldı. Bazı yorumlarda “Şimdiye kadar aklın neredeydi”, “Sen de suçlara ortaksın” mealinde ifadeler yer aldı. Manal, rejimi destekleyen paylaşımlarının da yer aldığı hesabı, kısa süre sonra kapattı.