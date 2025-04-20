Gelincik Apartmanı’nda kâbus gecesi

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İstanbul’da, sosyal medya fenomeni Elif Kırav (29) ile oyuncu Sevil Akdağ (32) önceki akşam dışarıda alkol aldıktan sonra Fatih İskenderpaşa’daki Gelincik Apartmanı’ndaki Kırav’ın evine birlikte döndü. Gecenin ilerleyen saatlerinde evde tekrar alkol almaya devam ettiler. Sabahın ilk ışıklarında ise aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüdü, bağrışmalar yükseldi. Sevil Akdağ, mutfaktan aldığı bıçakla Elif Kırav’a saldırdı. Kırav’ın kafa, boyun, göğüs ve sırt bölgesine art arda bıçak darbeleri savurdu. Kırav hayatını kaybederken, Akdağ ise cinayetin ardından kendi bileklerini kesti, sonra da panikle evden koşarak uzaklaştı.

KANI DUVARA SIÇRADI

Komşular, sabah saatlerinde daireden gelen yüksek seslerden rahatsız oldu. Bir komşusu, merdivenlerden hızla inen siyah giyimli bir kadını gördü. Aynı gün öğleden sonra Elif Kırav’ın annesi kızına ulaşamayınca eve geldi. Kapı açıktı. İçeri girdiğinde kızını kanlar içinde yerde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Elif Kırav’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet polisinin yaptığı incelemede evin salonunda boğuşma izleri, duvarlara sıçramış kanlar ve devrilmiş eşyalar tespit edildi. Kırav’ın vücudunda 15 bıçak darbesi bulunduğu belirlendi.

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Cinayetin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını inceledi. Kamera görüntülerinde sabah 06.32’de Sevil Akdağ’ın elinde siyah bir çanta ile yürüyerek sokakta ilerlediği yansıdı. Şüpheli Sevil Akdağ’ın izine Esenyurt’ta ulaşıldı.

‘ALKOLLÜYDÜM’ SAVUNMASI

Gözaltına alınan Sevil Akdağ ilk ifadesinde olay gecesini hatırlamakta zorlandığını söyledi. Sevil Akdağ ifadesinde, Elif Kırav’la yakın arkadaş olduklarını, gece saatlerinde dışarıda alkol aldıklarını, daha sonra birlikte eve geçip içmeye devam ettiklerini belirtti. Sabah saatlerine doğru aralarında bir anda tartışma çıktığını belirten Akdağ, Kırav’ın kendisine vurduğunu, ardından boğuşmaya başladıklarını, birlikte yere düştüklerini, sonrasında Elif’in hareketsiz kaldığını fark ettiğini söyledi. Paniklediğini ve ne yapacağını bilemediğini öne süren Akdağ, aşırı derecede alkol aldığını, olayın pek çok anını hatırlamadığını savundu. Cinayetin ardından bileklerini keserek intihar etmeye çalıştığını, ancak korkuyla evden kaçtığını belirtti.

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Mahalle sakinlerinden Abdulkadir Bediroğlu, “2 kız arkadaş birbiriyle tartışmış. Sonra biri diğerini öldürüyor. Kız arkadaşını bıçaklayıp bileklerini kesiyor. Sonra da kaçıp gidiyor. Annesi geliyor eve giriyor. Kan içinde görüyor. Mahallede görüyorduk. Selamlaşıyorduk. İyi bir insandı” dedi.

Gözaltındaki Sevil Akdağ, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

180 BASAMAK İNEREK KAÇTI

Sevil Akdağ, cinayeti 44 numaralı Gelincik Apartmanı’nın en üst katındaki 6 numaralı dairede işledi. Ardından, elinde siyah çantasıyla tam 180 basamak inerek apartmandan çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde sersemlemiş hâli dikkat çekti. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından cinayetin işlendiği daire, soruşturma kapsamında mühürlendi. Mühürlü kapının önünde ise Elif Kırav’dan geriye kullandığı ayakkabılar kaldı.