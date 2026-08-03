×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Gelin ve damat yakınları arasında silahlı kavga: 4 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#Reyhanlı#Polis
Gelin ve damat yakınları arasında silahlı kavga: 4 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2026 03:26

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düğün konvoyunda gelin ve damat yakınları arasında çıkan tartışma kısa sürede taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çok sayıda güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı. Kavga anı cep telefonu ile kaydedilirken emniyet yetkililerinin çabalarıyla barışan taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, akşam saatlerinde Reyhanlı E-5 Karayolu Cüdeyde Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Düğün konvoyu seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle gelin ve damat yakınları arasında gerginlik çıktı. Yol kenarında araçlarını durduran gelin ve damat yakınları arasındaki tartışma kısa süre sonra taş, soba ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. 

4 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis, özel harekat, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, havaya uyarı ateşi açarak kavgayı güçlükle sonlandırdı. Yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavgaya karıştıkları belirlenen bazı kişiler gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Polis ve jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Emniyet yetkililerinin araya girmesiyle barışan taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Öte yandan, tarafların birbirine taş ve sopalarla saldırdığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hatay#Reyhanlı#Polis

BAKMADAN GEÇME!