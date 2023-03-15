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Gelin ve damadın görüntüleri şaşkına çevirdi

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#Akyazı#Sakarya#Düğün
Gelin ve damadın görüntüleri şaşkına çevirdi
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2023 14:21

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde gelin ve damadın en mutlu günlerinde ellerine aldıkları tabancalar ile havaya ateş açtığı anlar bu kadarına da ‘pes’ dedirtti.

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Akyazı ilçesinde geçtiğimiz günlerde dünyaevine giren çift, durdurdukları düğün konvoyunda skandal görüntülere imza attı. Bir köprünün üzerinde duran gelin ve damat ellerine aldıkları tabancalar ile havaya peş peşe ateş açtı.

Gelin ve damadın görüntüleri şaşkına çevirdi

Çiftin yanı sıra o esnada bölgedeki bir kadın da eline aldığı tabanca ile havaya ateş açtı. En mutlu günlerini tehlikeye atan çiftin bu kadarına da ‘pes’ dedirten görüntüleri ise saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek, sosyal medyada paylaşıldı.

Gelin ve damadın görüntüleri şaşkına çevirdi

Gelin ve damadın görüntüleri şaşkına çevirdi

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#Akyazı#Sakarya#Düğün

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