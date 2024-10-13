×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Gelin ve damadın aileleri birbirine girdi: Damat ve akrabası hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Cinayet#Kavga#Darp
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2024 09:42

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde dünür ailenin fertleri arasında meydana gelen silahlı kavgada, 2 kişi hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

İlçeye bağlı Aziz Mahmutoğulları Caddesi Genç İpekçi Apartmanı'nda henüz bilinmeyen nedenle Muhammed Ali Baran (29) ve eşi E.B. arasında yaşanan tartışmaya diğer aile fertleri de karıştı.

Büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelin ve damadın aileleri birbirine girdi: Damat ve akrabası hayatını kaybetti

Kavgada, Muhammed Ali Baran ve akrabası Vedat Baran (39) olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, olaydan sonra kaçan E.B, annesi R.Ş. ve kardeşi A.Ş. (23) yakalandı.

Olayla ilgili bir şüphelinin de yakalanmasına çalışılıyor.

Gelin ve damadın aileleri birbirine girdi: Damat ve akrabası hayatını kaybetti

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cinayet#Kavga#Darp

BAKMADAN GEÇME!