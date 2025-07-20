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Gelin ve damada verilen düğün hediyesi davetlileri şaşkına çevirdi... Tebessüm ettiren görüntü

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#Düğün Hediyesi#Ayvacık#Simental Buzağı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2025 12:46

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde Bekir ve Ece Tunç çiftine düğün hediyesi olarak buzağı hediye edildi. Buzağının süslenerek takıya çıkarılması renkli görüntüler oluşturdu.

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Ayvacık ilçesinin Panayır Yeri Alanı’nda 18 Temmuz’da düzenlenen düğün ile Bekir ve Ece Tunç çifti dünya evine girdi. Düğünde takı töreni düzenlendi.

Gelin ve damada verilen düğün hediyesi davetlileri şaşkına çevirdi... Tebessüm ettiren görüntü

Damadın sağdıçlarından Hüseyin Yılmaz ve Taha Çintirli tarafından damada takı olarak 'simental' cinsi buzağı hediye edildi. Damat Bekir Tunç, hediye için sağdıçlarına teşekkür etti. Buzağının süslenerek takıya çıkarılması renkli görüntüler oluşturdu. Takı sonrasında ise buzağı Tunç ailesinin çiftliğinde sürüye dahil edileceği belirtildi.

Gelin ve damada verilen düğün hediyesi davetlileri şaşkına çevirdi... Tebessüm ettiren görüntü

 

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#Düğün Hediyesi#Ayvacık#Simental Buzağı

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