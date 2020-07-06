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Haber Giriş: 06.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Gelin sahte çeyrek gerçek

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Gelin sahte çeyrek gerçek
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Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında Tekirdağ’da evlenen bir çift, düğünlerinde misafirlerin altın takması için cansız manken uygulamasını hayata geçirdi.

1 Temmuz itibarıyla düğün salonlarına sosyal mesafe kuralı, maske ve dezenfektan kullanma şartı ile izin verilmesinin ardından Tekirdağ’ın Saray ilçesinde bir düğün salonu işletmecileri, tedbirler kapsamında gelin damada takı sırasında temas olmaması için ‘manken gelin-damat’ uygulaması yaptı. Cansız mankenlere gelinlik ve damatlık giydirilmesiyle ilk düğün yapıldı. Sinem ve Sinan Dağ çifti salona geldiklerinde girişte cansız gelin ve damadı görmesiyle önce şaşırdı. Düğüne gelen konuklar ise gelin ve damada temas etmeden tebrik etti. Takı töreni de gelinle damadın yanına konulan gelinlik ve damatlık giydirilen cansız mankenlere takılarak gerçekleştirildi. 

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