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Anıl ATAR- Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 31.05.2021 - 10:50 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Adana'da gelin-kayınpederin mangal kavgasında kan aktı

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Adana'da tavukla mangal yapılmasını isteyen Mustafa Ö. (58), ile gelini Emine Ö. (25) arasında kavga çıktı. Tartışmada Mustafa Ö. gelinine sopa ile vururken, Emine Ö. de kayınpederi bıçak ile yaraladı.

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  • Gelin-kayınpeder arasında kanlı kavga Nedeni şaşırttı…
  • Gelin-kayınpeder arasında kanlı kavga Nedeni şaşırttı…
  • Gelin-kayınpeder arasında kanlı kavga Nedeni şaşırttı…
  • Gelin-kayınpeder arasında kanlı kavga Nedeni şaşırttı…
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi 72203 Sokak’ta meydana geldi. Marketten aldığı tavukla yemek yapmak için mutfağa giren Emine Ö.’nün yanına gelen kayınpederi Mustafa Ö., akşam yemeğinde mangal yapmasını istedi. Bu nedenle gelin ile kayınpeder arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Ö., bahçeden aldığı sopayla Emine Ö.’nün başına vurdu. Başından yaralanan Emine Ö. de mutfaktan aldığı bıçakla kayınpederini göğsünden ve karnından bıçakladı.

Son dakika haberler: Adanada gelin-kayınpederin mangal kavgasında kan aktı

Evdeki diğer yakınları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılardan Mustafa Ö.’yü Seyhan Devlet Hastanesi’ne, gelini Emine Ö.’yü ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Ameliyata alınan Mustafa Ö.’nün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Emine Ö., hastaneye girerken kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. Emine Ö., tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. Aile, Emine Ö.’den şikayetçi oldu.

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