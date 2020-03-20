MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGelin İtalyan olunca nikah bahçede kıyıldı
GeriGündem Gelin İtalyan olunca nikah bahçede kıyıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Anıl UÇAN - Ersan SAN / İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 20.03.2020 - 15:09,Son Güncelleme:/

Gelin İtalyan olunca nikah bahçede kıyıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gelin İtalyan olunca nikah bahçede kıyıldı
Abone Olgoogle-news

İstanbul Şişli'de bir çiftin nikahı, gelinin Şubat ayında birkaç günlüğüne İtalya'ya gitmesi nedeniyle tedbir amaçlı dışarıda kıyıldı.

6
  • Gelin İtalyan olunca nikah bahçede kıyıldı
  • Gelin İtalyan olunca nikah bahçede kıyıldı
  • Gelin İtalyan olunca nikah bahçede kıyıldı
  • Gelin İtalyan olunca nikah bahçede kıyıldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Umut Bilge Öztürk ve Paola Martini evlenmek üzere Şişli Evlendirme Dairesi'ne başvurdu. Evlenmek için başvuran çiftlerden İtalyan Paola Martini, Şubat ayı içerisinde birkaç günlüğüne İtalya'ya gittiği için tören nikah salonu yerine bahçede kıyıldı.

Nikah memuru ellerine güvenlik amacıyla eldiven takarak güvenli mesafede durdu. Nikahta aile bireyleri dışında misafir yer almadı. Nikah memuru evlilik cüzdanını İtalyan geline verdi.

Bahçede kıyılan nikâh hakkında açıklamalarda bulunan Şişli Evlendirme Dairesi'nde görevli nikâh memuru Hanife Ateş Demir, "Bu hafta sonu nikâhımızdı. Çiftler hafta içi acil nikâh istediler. Biz de oldukça tedirgin olduk. Çiftlerden birisi yabancıydı, İtalyandı. Bir ay önce ülkeye giriş yapmış. Yine de tedbir amaçlı dışarıda yapmayı düşündük. Kapalı mekânlarda daha riskli. Böyle oldu. Daha da güzel oldu" dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle