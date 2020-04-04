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ANKARA
Haber Giriş: 04.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Gelin işbirliği yapalım

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’de para basma dışında başka çare kalmadığını savunarak, “Ne kalıyor geriye, para basmak kalıyor. Eğer kontrollü yapmazsanız o da felaket olur” uyarısında bulundu.

CHP’li belediyelerin yardım kampanyalarının engellenmesini de eleştiren Kılıçdaroğlu, “Hangi engeli getirse getirsinler bizim belediye başkanlarımız iyilikte yarışacaklardır. Gerekirse bütün masrafları kesecekler gerekirse belediye başkanı aylığını bile bu işe ayıracak. Bu konuda net tavrımız var” dedi. Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

BERABERLİKTEN YANAYIM

(Erdoğan’ın gün birlik günü sözleri) “Biz zaten ‘Gün birlik ve kardeşlik günü’ diyoruz ve bütün önerilerimizi o çerçevede yaptık. Merkezi yönetim ile yerel yönetimlerin işbirliği yapması lazım. COVİD-19 salgının en az hasar ile atlatılmasını istiyorum. Bizim hep birlikte iş birliği yapmamız lazım.”

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