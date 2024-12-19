'Gelin Evi' programıyla tanınmıştı... Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan, estetik operasyon sonrası hayatını kaybetti

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Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan hayatını kaybetti. Neşe Özkan'ın estetik operasyon sonrası hayatını kaybettiği iddia edildi. Daha önce Gelin Evi programına katılan Özkan'ın iki çocuğu bulunuyordu.
İki çocuk annesi Neşe Özkan'ın, karın germe ve göğüs küçültme ameliyatı sırasında kalbinin durduğu öne sürüldü.
NEŞE ÖZKAN'IN ÖLÜMÜNÜ DOĞRULADI
Neşe Özkan'ın yakın arkadaşı Kadir Ezildi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Neşe Özkan'ın ölüm haberini doğruladı ve sevenlerinden dua istedi.
Instagram hesabından paylaşım yapan Kadir Ezildi şu ifadelere yer verdi:
''Dünya bu kadar yalan, hepinizden dua istiyorum. Allah ailesine sabır versin. Ölüm ani dünya fani.''