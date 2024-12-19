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'Gelin Evi' programıyla tanınmıştı... Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan, estetik operasyon sonrası hayatını kaybetti

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#Neşe Özkan#Sosyal Medya Fenomeni#Estetik Ameliyat
Gelin Evi programıyla tanınmıştı... Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan, estetik operasyon sonrası hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2024 13:22

"Gelin Evi" programına katıldıktan sonra adını duyuran 28 yaşındaki sosyal fenomeni Neşe Özkan'dan acı haber geldi. Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan, karın gerdirme ameliyatı sonrası hayatını kaybetti.

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Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan hayatını kaybetti. Neşe Özkan'ın estetik operasyon sonrası hayatını kaybettiği iddia edildi. Daha önce Gelin Evi programına katılan Özkan'ın iki çocuğu bulunuyordu.

İki çocuk annesi Neşe Özkan'ın, karın germe ve göğüs küçültme ameliyatı sırasında kalbinin durduğu öne sürüldü.

Gelin Evi programıyla tanınmıştı... Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan, estetik operasyon sonrası hayatını kaybetti

NEŞE ÖZKAN'IN ÖLÜMÜNÜ DOĞRULADI

Neşe Özkan'ın yakın arkadaşı Kadir Ezildi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Neşe Özkan'ın ölüm haberini doğruladı ve sevenlerinden dua istedi.

Gelin Evi programıyla tanınmıştı... Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan, estetik operasyon sonrası hayatını kaybetti

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Instagram hesabından paylaşım yapan Kadir Ezildi şu ifadelere yer verdi:

''Dünya bu kadar yalan, hepinizden dua istiyorum. Allah ailesine sabır versin. Ölüm ani dünya fani.''

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#Neşe Özkan#Sosyal Medya Fenomeni#Estetik Ameliyat

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