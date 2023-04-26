Gelin değil şampiyon oldular

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Emekli olan, evli ve 3 çocuk babası Haldun Bayrak, bölgede kızların erken yaşta evlendirilmesine engel olmak için, kısıtlı imkânlarla Muş Yağmur Spor Kadın Futbol Takımı'nı kurdu. Merkezde ve köylerde yaptığı taramalarla, ilk sporcularını takıma kazandıran Bayrak, şimdiye kadar 48 sporcunun üniversitelerdeki çeşitli spor dallarına kaydolmasını sağladı. 28 oyuncusu bulunan takım, Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3'üncü Ligi 19'uncu grupta şampiyon olarak, play-off’u garantiledi. Takım şimdi de 2'nci lig için hazırlanıyor.

‘YEŞİL SAHALARIN TOZUNU ATIYORLAR’

Çok güzel işlere imza attıklarını belirten Bayrak, “2013 yılında kurduğum Yağmur Spor Kadın Futbol Takımı sayesinde birçok genç kızımız gelinlik yerine forma giyerek düğün salonu yerine stadyuma gitti. Önümüzde play-off maçları var. Allah kısmet ederse orada da şampiyon olup, hedefimiz olan ikinci lige çıkacağız. Kızlarımız adeta yeşil sahaların tozunu atıyor" diye konuştu.

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‘EMEKLİ MAAŞIMLA KARŞILIYORUM’

Kızların Futbol oynayıp aynı zamanda eğitim-öğretimlerini sürdürebilmelerini amaç edindiklerini söyleyen Bayrak, “Futbolcu kızlarımızın çoğu spor lisesi öğrencisi. Onları çalıştırıp üniversiteye girmelerini de sağlıyoruz. Muş'ta okuyanlarla yolumuza devam ederken, başka illere gidenlerle de sürekli iletişim halindeyiz. Bugüne kadar 48 sporcumuz beyaz gelinlik giymek yerine üniversite öğrencisi oldu. Bazıları üniversite mezunu oldu, bazıları ise halen öğretimini sürdürüyor. Tek isteğimiz futbol takımımıza gereken desteğin verilmesi. Amacımız kadın futbolunu daha güzel bir konuma getirmek. Takımın finansman kaynaklarını emekli maaşımla karşılıyorum. Bazen bankadan kredi çekiyorum. 46 yılımı spora adadım. Futbolcu kızlarımla gurur duyuyorum. Kar, yağmur, çamur, yokluk demeden amatör ruhla sahaya çıktılar ve şu anda hak ettikleri şampiyonluğu kazandılar. Futbolun sadece erkekler için olmadığını bir kez daha gösterdik. Kadınlarımıza destek verilirse yapamayacakları şey yok. Türkiye'de yaklaşık 150 kadın futbol takımı var. Bölgemizde de kadın futbol takımının ilerlemesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.