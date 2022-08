Haberin Devamı

Nevşehir’de dün Hacı Bektaş Veli’nin 751’inci Yıldönümü Anma Etkinliklerine katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tören alanında yerine geçmeden önce Alevi dedeleriyle tek tek tokalaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmasında özetle şunları söyledi: “Moğol istilasından Çanakkale Savaşı’na, milli mücadeleden son 40 yılımıza damgasını vuran terörle mücadeleye kadar maruz kaldığımız tüm hayati sınamaları bu inanç ve azimle geride bıraktığımıza inanıyorum. Vefatının 751’inci yıldönümü vesilesiyle 2021 yılını tüm dünyada UNESCO ile beraber Hacı Bektaş yılı olarak değerlendirdik. Hazreti Hünkar’ın ‘Gelin canlar bir olalım’ çağrısını dünyanın dört bir yanında düzenlediğimiz etkinliklerle tüm insanlıkla paylaştık.

ŞEHİT BAŞBAKAN MENDERES AÇTI

Bilindiği gibi Hacı Bektaş Veli dergâhı Cumhuriyetle birlikte diğer tüm benzeri kurumlar gibi kapatılmıştı. Bu sevgi, barış, kardeşlik ve muhabbet kapısının müze statüsüyle fiziken yeniden açılmasını sağlayan Şehit Başbakan rahmetli Adnan Menderes’tir. Etap etap süren çalışmaların tamamlanmasının ardından bu külliye dört bir yandan gelen Hacı Bektaş dostlarının iştirakiyle, tümüyle hizmete girmiştir.

SUFLEYİ NEREDEN ALDIKLARINI BİLİYORUZ

Anadolu’daki bin yıllık varlığımızı hâlâ hazmedemeyenlerin her dönem olduğu gibi bugün de milletimiz arasında ayrılık tohumları ekerek vatanımızı parçalama niyetleri elbette vardır. Bunun için mezhep ve meşrep farklılıklarını körüklemekten, köken ve ideolojik kalıplaşma fitnelerine kadar her türlü gayreti gösteriyorlar. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirme yönünde attığımız en küçük adıma bile tahammül edemeyenlerin aslında neyi amaçladıklarını, sufleyi nereden aldıklarını gayet iyi biliyoruz. Özellikle kimi Avrupa devletlerinin ülkemizdeki her kesim gibi Alevi-Bektaşi vatandaşlarımız üzerinde oynamaya çalıştıkları kirli oyunu sizlerin de gördüğüne ben inanıyorum. Alevi-Bektaşi toplumunu İslam’dan kopartmaya çalışılarak atılan ilk adımın devamı insanlarımızı birbirine düşman etmek olacaktır. Nitekim bu yönde sergilenen pek çok oyunun ve provokasyonun örneklerini her gün takip ediyoruz. İnşallah, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, müştereklerimize daha sıkı sahip çıkarak bu sinsi ve alçak oyunu hep birlikte bozacağız.”

8 CEMEVİNİ YAKINDA AÇIYORUZ

Çeşitli illerimizde temeli atılan ve yapımı tamamlanan 8 cemeviyle ilgili toplu bir töreni de yakında gerçekleştireceğiz. Hep söylediğimiz gibi bu ülkenin 85 milyon vatandaşının tamamı da Türkiye Cumhuriyeti devletinin birinci sınıf, aynı hak ve imkanlara sahip hiçbirinden asla vazgeçmeyeceğimiz mümtaz fertleridir.

TALEPLERİN 5 BİN 600’Ü HIZLA KARŞILANDI

Bir süredir İçişleri ve Kültür Bakanlıklarımız koordinasyonunda milli birlik ve beraberlik çalışması yürütüyoruz. Ülkemizdeki 1585 cemevinin tamamı ziyaret edilerek, Alevi-Bektaşi vatandaşlarımızın toplam 8 bin 740 talebi belirlendi. Bu taleplerin 5 bin 600’ü hızla karşılandı. Diğer taleplerle ilgili olarak İçişleri, Kültür ve Adalet Bakanlarımız müşterek bir çalışma yapıyor.

ÖNCE SEMAH ARDINDAN İKRAR OYUNU







Anma töreni öncesinde sahnede semah dönüldü. Törende ise Devlet Tiyatroları oyuncuları Hacı Bektaş Veli’nin hayatından kesitler sunan ‘İkrar’ oyununu sahneledi.

‘CEM OLMASI’ DERKEN ELLERİNİ BİRLEŞTİRDİ







Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kürsüdeki konuşması sırasında, “Bizlerin burada cem olmasına vesile olan Hazreti Hünkar’ın” derken her iki elini birleştirmesi dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın ardından Hacı Bektaş Veli Dergahı’nda namaz kıldı.