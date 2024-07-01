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Gelin arabasını mikser biçti: 1 ölü

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#İstanbul#Kağıthane#Gelin Arabası
Gelin arabasını mikser biçti: 1 ölü
Ali Rıza AKBULUTEmin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2024 07:00

İstanbul Kağıthane’de dün saat 13.00 sıralarında iddiaya göre arkasından çimento dökerek süratli bir şekilde viraja yaklaşan Hüseyin Toyga’nın (52) kullandığı 34 FST 487 plakalı beton mikseri, viraja da süratli girdi.

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Savrulan beton mikseri park halindeki gelin arabasının üzerine devrildi, ardından sürüklenip konvoydaki bir araca daha çarptı. Gelin arabasının önünde ailesinin aracına binmek için bekleyen 8 yaşındaki Emin Berk Nalcı, beton mikserinin altında kaldı. Emin Berk, kaza yerinde feci şekilde can verdi. Sağlık ekibinden acı haberi alan çocuğun annesi binir krizi geçirdi, “Ben çocuğumu istiyorum” diye feryat etti.

Gelin arabasını mikser biçti: 1 ölü

Emin Berk Nalcı

GÖZALTINA ALINDI

Beton mikseriyle süratli bir şekilde ilerleyip feci kazaya neden olan ve kazada kendisi de yaralana şoför Hüseyin Toyga polis eşliğinde tedavisinin yapılması için hastaneye götürüldü. Toyga tedavisinin ardından gözaltına alındı.

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Olay anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde hızla ilerleyen beton mikseri, virajı alamayarak devriliyor. Çevredekiler kazanın ardından olay yerine koşuyor.

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#İstanbul#Kağıthane#Gelin Arabası

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