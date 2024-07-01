Gelin arabasını mikser biçti: 1 ölü

Haberin Devamı

Savrulan beton mikseri park halindeki gelin arabasının üzerine devrildi, ardından sürüklenip konvoydaki bir araca daha çarptı. Gelin arabasının önünde ailesinin aracına binmek için bekleyen 8 yaşındaki Emin Berk Nalcı, beton mikserinin altında kaldı. Emin Berk, kaza yerinde feci şekilde can verdi. Sağlık ekibinden acı haberi alan çocuğun annesi binir krizi geçirdi, “Ben çocuğumu istiyorum” diye feryat etti.

Emin Berk Nalcı

GÖZALTINA ALINDI

Beton mikseriyle süratli bir şekilde ilerleyip feci kazaya neden olan ve kazada kendisi de yaralana şoför Hüseyin Toyga polis eşliğinde tedavisinin yapılması için hastaneye götürüldü. Toyga tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Olay anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde hızla ilerleyen beton mikseri, virajı alamayarak devriliyor. Çevredekiler kazanın ardından olay yerine koşuyor.