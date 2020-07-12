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Haber Giriş: 12.07.2020 - 12:19,Son Güncelleme:

Gelibolu’daki yangının izleri yol kenarından böyle görüntülendi!

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Çanakkale'de, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yürekleri yakan orman yangının ardından bölgeden gelen görüntüler dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde Gelibolu ve Eceabat ilçelerinde, Ilgardere ve Yalova köyleri yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Bakan Pakdemirli yangının ardından yaptığı açıklamasında 450 hektar alanın yangından etkilenmiş olduğunu söyledi.

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