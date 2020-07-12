Gelibolu’daki yangının izleri yol kenarından böyle görüntülendi!

Geçtiğimiz günlerde Gelibolu ve Eceabat ilçelerinde, Ilgardere ve Yalova köyleri yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Bakan Pakdemirli yangının ardından yaptığı açıklamasında 450 hektar alanın yangından etkilenmiş olduğunu söyledi.