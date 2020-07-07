Gelibolu'daki yangın söndürüldü mü? Gelibolu orman yangınında son durum

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, Yalova ve Kumköy köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen ve dumanları Çanakkale kent merkezi ile yarımadanın büyük bölümünden görülen yangının söndürülmesi için olay yerine ekipler sevk edildi.



Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi, şehitliklerden uzak alanda etkili olan alevleri kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.



Bölgede 510 kişiden oluşan ekiplerin 118 arazöz ve 20 dozerle devam eden söndürme çalışmalarına 2 amfibik uçak ve 20 helikopterle havadan destek sağlanıyor.



Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan seferber edildiğini söyledi.



Bölgede rüzgarın etkisini sürdürdüğünü aktaran Aktaş, "Bölgede iki köy var, alevler bazen yaklaşıyor ama şu anda çok büyük tehdit edecek durum yok. Biz de en yakın noktasındayız yerleşim yerinin. Yangın köylerden birinden iyice uzaklaştı, diğerine de yaklaşma durumunda gereği yapılır. Tarihi bölgeye ilerlememesi için arkadaşlar gerekli çalışmayı yapıyorlar. Şu ana kadar belli bir bölgede tutuldu." ifadesini kullandı.



Gelibolu orman yangınında son durum

Gelibolu ve Eceabat ilçelerinde, Ilgardere ve Yalova köyleri yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sürüyor.



Havanın kararmasının ardından havadan müdahaleye ara veren ekipler, sabah gününün ilk ışıklarıyla tekrar harekete geçti.

Karadan yürütülen çalışmalar ise gece boyunca devam etti. Özellikle hem İHA'lardan alınan bilgiler hem de termal drone desteğiyle sevk ve idare koordine edildi.



Çanakkale'nin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen 500'ü aşkın kişiden oluşan ekipler, farklı bölgelerde etkili olan yangını yerden ve havadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.



Yangının devam ettiği alanda çok sayıda iş makinesi ile hava araçları görev yapıyor. Hava araçları yakın bölgedeki denizden aldıkları suyla müdahaleyi hızlı bir şekilde sürdürüyor.



Çalışmaları, dün Manisa'daki son programını iptal ederek Çanakkale'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli koordine ediyor.

Bakan Pakdemirli, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ve ekiplerle alevlerin kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

TSK'dan söndürme çalışmalarına destek



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise yangının söndürülebilmesi için Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait araç-gereç ve personelin katkı verdiği bildirildi.

Açıklamada, "Gelibolu Yarımadası'nda çıkan orman yangının söndürülebilmesi için TSK'ya ait araç-gereç ve personelimiz, Çanakkale Valiliği ile koordinasyon içinde gerekli katkıyı vererek istenilen talepleri karşılamış, süreç yakından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.