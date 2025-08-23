×
Gelibolu'daki orman yangını büyük ölçüde kontrol altında! Yanan alanlar dronla görüntülendi

Güncelleme Tarihi:

#Orman Yangını#Çanakkale#Gelibolu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2025 09:26

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde dün çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alınırken, yanan alanlar dronla havadan görüntülendi.

Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyü yakınlarındaki ormanda, dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına, havadan 9 uçak, 6 helikopterle karadan 143 kara aracı ve toplam 391 personelle müdahale edildi.

126 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle Gelibolu ilçesine bağlı Pazarlı ve Ilgardere köylerindeki 126 kişi tedbiren tahliye edildi. Havanın kararmasıyla birlikte gece boyunca karadan müdahale edildi. Yangın saat 00.30 sıralarında büyük ölçüde kontrol altına alındı. Karadan müdahale sürerken, sabahın ilk ışıklarıyla hava araçları da devreye girdi. Yangını tamamen söndürmek için çalışmalar devam ederken, zarar gören alanlar dronla havadan görüntülendi.

