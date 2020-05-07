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ÇANAKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 07.05.2020 - 10:30,Son Güncelleme:

Gelibolu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

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Gelibolu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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ÇANAKKALE’nin Gelibolu ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde ilçeye bağlı Ocaklı köyünde, Ö.U. ve Y.S'nin kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaşıldı. Köyde düzenlenen operasyonda, Ö.U. ve Y.S. yakalandı. Ö.U'nun bahçesinde ve çiftliğinde uyuşturucu madde arama köpeği 'Roket'in de katılımıyla yapılan aramada, viyol (kenevirlerin fidelendiği kap) içerisinde 90 kenevir bitkisi, 36 toprağa ekili kenevir bitkisi, 222 gram kenevir tohumu, 3 gram kubar esrar, 1 hassas terazi, 2 alüminyum folyo ve uyuşturucu madde kullanımı için 2 pet şişe ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Ö.U ve Y.S. jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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