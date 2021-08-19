Gelibolu'da otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ormana sıçramadan ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Gelibolu’da, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımının devam ettiği Sütlüce mevkisi yakınındaki otluk alanda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Gelibolu Belediyesi itfaiyesi ile orman ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, ekiplerin yoğun çabası sonucu ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında, bir inşaat firmasına ait su deposu zarar gördü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.