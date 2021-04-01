MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGelibolu’da mıcır yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
GeriGündem Gelibolu’da mıcır yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Doğan ZELOVA/ GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)
Haber Giriş: 01.04.2021 - 15:58 | Son Güncelleme:

Gelibolu’da mıcır yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gelibolu’da mıcır yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

ÇANAKKALE’nin Gelibolu ilçesinde mıcır yüklü kamyonun kontrolden çıkarak, devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında ilçeye bağlı Kavakköy beldesinde meydana geldi. 1915 Çanakkale Köprüsü yol yapım şantiyesinde çalıştığı öğrenilen Hakkı Arslan yönetimindeki 06 FV 3396 plakalı mıcır yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, devrildi. Kazada kamyonda sıkışan Arslan, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Arslan, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Hakkı Arslan’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi