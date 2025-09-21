Gelibolu’da hedef 20 bin dalgıç

Haberin Devamı

2017 yılında başlayan Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı Projesi, ülkenin önemli bir dalış turizmi açılımı olarak yol katediyor. Proje ile birlikte en yeni dijital teknikler kullanılarak Çanakkale Boğazı ve Ege Denizi’nde 1. Dünya Savaşı’ndan kalma tarihi öneme sahip batıklar tespit edildi. TÜBİTAK, Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve İstanbul Üniversitesi ile yürütülen ortaklaşa çalışmalar sonrasında 150 kilometrekarelik bir alanda 23 farklı batığın, 14 dalış noktasının olduğu Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı oluşturuldu. Park, “Tarihin Derinliklerini Keşfet” sloganıyla da dalgıçların ziyaretlerine açıldı. Dalgıçlar bu Parkta, Anzak Koyu’ndaki İngiliz Donanması’na malzeme tedariki sağlayan SS Milo’dan, Çanakkale’nin müttefikler tarafından boşaltılması sırasında gemilerin güvenli bir şekilde kıyıya yanaşması görevinde bulunan Fransız Gemisi Massena’ya kadar farklı derinliklerde ve türlerde batığa dalma imkânına sahip oluyor.

SS MILO’YA DALDIK

Her geçen yıl özellikle yabancı dalgıçların daha da ilgisini çekmeye başlayan batıkları yerinde gözlemledik. Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile birlikte, 1865 yılında buharlı bir yolcu gemisi olarak inşa edilen, 1. Dünya Savaşı’nın başlangıcı ile birlikte İngiliz Donanma Bakanlığı’nın hizmetine giren SS Milo batığına daldık. Dört metre derinlikteki geminin kalıntıları üzerinde yüzerken, farklı türlerdeki balıkları gözleme imkanı da bulduk. Dalış sonrası sorularımızı yanıtlayan Başkan Kaşdemir, şunları aktardı:

ASKERİ YASAK BÖLGEYDİ

“Dalış turizmi ekonomik seviyesi çok yüksek insanların yaptığı bir uğraş. Biz de bunu bildiğimiz için oraya çok talep vardı. Gelibolu Sualtı Parkı’ndaki batıklar, daha önce çok talep edilen, kaçak dalınan veya özel izinlerle çok zor dalınan yerlerdi. Ama çok merak ediliyordu. Askeri yasak bölge olduğu için de tabi çok zor dalınan bir yerdi. Talep olduğunu gördük. Önce görüşmeler yaptık ve askeri yasak bölge olmaktan çıkardıktan sonra da bir sualtı parkı çalışması yaptık. Askeri makamlarla çalıştık. Buradaki batık varlığı, Birinci Dünya Savaşı’ndan kalma ve hikayesi bilinen batıklar ve çok da talep görmeye başladı.

DALGIÇLARI CEZBEDİYOR

Tek parça olması, içindeki halen savaştan kalma malzemeleri barındırması dalgıçları cezbediyor. Her gün artan bir ziyaretçi yoğunluğu var. Bir dalgıcın günlük harcama limiti 500 Euro. Dolayısıyla peşinden koşulması gereken bir turizm çeşidi. Denizin altında bu kadar büyük bir hazine var. Çok yakın bir gelecekte Çanakkale’deki Gelibolu Sualtı Parkı’nı dalış denilince akla gelen birkaç dalış merkezinden biri yapacağız. Malta, Şarm El-Şeyh, Dubrovnik, Hırvatistan gibi dalış turizminden büyük bir pay alan bir bölge haline geleceğiz. Geçtiğimiz yıl 6 bin civarında, bu yıl 10 bin civarında dalgıç geldi. Seneye inşallah 20 bin olur. Gelibolu Sualtı Parkı’ndaki bu zenginliği dalış turizmiyle zirveye çıkarmak istiyoruz.”

Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı’nda 23 batık ve 14 dalış noktası bulunuyor.

