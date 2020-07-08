Gelibolu'da 4500 dönüm kül oldu

Gelibolu’da önceki gün henüz nedeni belirlenemeyen şekilde başlayan yangının 19 saat sonra güçlükle önüne geçilebildi. Yangının ilk çıkışından sonra Yalova, Kumköy ve Bigalı köylerini tehdit etmesi üzerine buralarda boşaltma önlemleri alındı. Rüzgârın yön değiştirmesi ve yangına müdahale eden ekiplerin başarısı ile yerleşim yerleri son anda yangından kurtarıldı. Kumköy’de yangın yerleşim yerine o kadar yaklaştı ki köyün mezarlığı da yandı. Bazı bağ evlerinde ve ahırlar da hasar oluştu. Ancak yerleşim yerine sıçramadan yangın kontrol altına alındı.

CAN KAYBI OLMAMASI SEVİNDİRİCİ

Yangının ilk saatlerinde Kumköy ve Yalova köyündeki yerleşim yerleriyle ilgili risk unsurlarının ortaya çıktığını belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şunları söyledi: “İlerleyen saatlerde rüzgârın yönünün değişmesi ve arkadaşlarımızın müdahalesi sayesinde bu riskler ortadan kalktı. Sevindirici unsur, can kaybının olmaması. Ama yer yer gördüğümüz hasarlar var. En önemlisi tabii bir miktar ağacımızı kaybettik. Bir miktar da yaban hayatının kaybolmuş olabileceğini varsaymamız gerekiyor. Gece boyunca hummalı bir çalışma sürdürüldü. Gün boyu 50 ile 60 kilometre arası bir rüzgârla mücadele ettik. Normalde geceleri de meteorolojik şartlar daha iyiye gider ama gece boyunca da sahadaydık ve kuvvetli rüzgârı hep birlikte hissettik.

ÇİFTÇİYE DESTEK VERİLECEK

Yer yer ekili ve dikili alanlarda da şahıs arazilerinde de hasarların olduğu görünüyor. TARSİM kapsamında yangın hasarları da ödeniyor. Ama bölgede yüzde 10 ile yüzde 20 arasında TARSİM kapsamı var. Maalesef felaket geldikten sonra pişman oluyoruz. Valilik de hasar tespit yapacak, Cumhurbaşkanlığı’na bildirilir. Bu konu ile ilgili de yapılması gereken herhangi bir şey varsa devlet gereğini yapar. Ama bu köylerimiz orman köyleri olduğu için, orman köyleri kapsamında orman teşkilatımız tarafından da köylülerimizin tarımsal hasarlarını bir nebzede olsa karşılamak ve tarımsal faaliyetlerini sürdürmesi maksadıyla da belli bir miktarda fonu köylülerimize tahsis edeceğiz.

‘REKOR VERİM BEKLİYORDUK’

Yangın nedeniyle Eceabat’ın Kumköy ve Yalova köylerinde yaşayanların, ekili ve hasat yapılacak tarlaları da zarar gördü. Kumköy’de, buğday tarlasının yandığını gözyaşı dökerek anlatan Fatma Gülen, “Yanan tarlamızın sigortası da yoktu. Allah’a şükür canımıza bir şey olmadı. Buğday tarlamızdan rekor verim bekliyorduk. Emeklerimize yazık oldu” dedi. Yine Kumköy’de yaşayan Osman Taş (78) ise “Geçmiş yıllarda yangın gördük ama bunun gibi zarar vereni görmedik” diye konuştu.

İHA’LARLA MÜDAHALE EDİLDİ

Yangınla mücadelenin ilk unsuru, erken müdahale etmektir. 750 insanlı kule, 100 kadar insansız kule ve İHA’larla yangınları gözetliyoruz. Bu yıl İHA’lar da göreve başladı. Her türlü teknolojiyi kullanıyoruz. İnsan kaynağı olarak da burada 180 yıllık bir teşkilat var. Artı makine, teçhizat... Bunda da her gün daha iyisini arıyoruz. Daha yeni teknoloji ne varsa peşinde koşuyoruz. Dün gece dronları da denedik. Dronları yukarı gönderdikten sonra özellikle termal noktalar, ısı odaklarının olduğu koordinatları tespit ederek yer ekiplerini oraya sevk ettik.”

SABAHA KADAR SÜRDÜ

Yangın 2 koldan ilerledi. Kuzey ve güney yönünde orman arazisini ortadan bölerek sert esen rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevlere 20 helikopter, 2 uçak, 118 arazöz, 20 dozer ve 510 personel ile müdahale edildi. Havanın kararmasından sonra sadece kara araçları ile söndürme çalışmaları yapılabildi. Gece boyu devam eden çalışmalar dün sabah 10.00 itibarıyla sonuç verdi ve yangın kontrol altına alındı.



Yangının çıkmasıyla birlikte programını yarıda keserek Ecebat’a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, söndürme çalışmalarını gece boyu yerinde takip etti.