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Gelibolu'da 40 kişinin yaralandığı kazada yeni detaylar ortaya çıktı

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#Gelibolu#Sosyal Medya#Tur Otobüsü
Geliboluda 40 kişinin yaralandığı kazada yeni detaylar ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2025 14:36

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde 40 kişinin yaralandığı otobüs kazasından önce Yunanistan turuna katılan bazı yolcuların ve rehberlerin tur esnasında çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştıkları görüldü.

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Yunanistan’ın İskeçe Karnavalına katılmak üzere 44 yolcusuyla İzmir’den yola çıkan ve dönüş yolunda Gelibolu ilçesi Güneyli köyü yakınlarında iddiaya göre otobüs şoförünün uyuması sonucu yoldan çıkarak, kaza yapan tur otobüsündeki 2’si şoför, 38 yolcu olmak üzere toplam 40 kişi yaralandı. Tura katılanların Kavala, Selanik ve İskeçe şehirlerini gezdikleri öğrenildi.

40 kişinin yaralandığı otobüs kazasından önce tur sırasında bazı yolcuların ve rehberlerin tur esnasında çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştıkları ortaya çıktı. Tura katılanların Selanik'teki Atatürk Evi Müzesi önü, tur sırasından ve kaza yapan otobüsün önünde fotoğraf paylaştıkları görüldü.

Geliboluda 40 kişinin yaralandığı kazada yeni detaylar ortaya çıktı

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#Gelibolu#Sosyal Medya#Tur Otobüsü

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