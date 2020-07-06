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DHA
Haber Giriş: 06.07.2020 - 15:53,Son Güncelleme:

Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını çıktı

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyündeki ormanlık alanda, saat 15.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine orman ve itfaiye ekipleri, helikopter ve çok sayıda arazöz ile bölgeye sevk edildi. Yangın bölgesinden yükselen dumanlar, Çanakkale Boğazı'nı kapladı. Alevlere söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gelibolu Yarımadasında orman yangını çıktı


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