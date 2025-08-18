Gelibolu tarihi risk altında

Haberin Devamı

ÇANAKKALE’nin Gelibolu ilçesindeki ormanlık alanda önceki gün 16.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler gece saatlerinde Eceabat yönüne ilerlemeye devam etti. 251 kişi güvenli alanlara taşındı. Dün günün ilk ışıklarıyla birlikte yangına havadan müdahale tekrar başladı. Alevlere gün boyu 12 uçak, 18 helikopter, 343 kara aracı, 1300 personelle müdahale edildi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı da sosyal medya hesabından Tarihi Alan’ın Kuzey Hattı’na yangın nedeniyle girişlerin durdurulduğunu duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Yangının yerleşim yerlerini ve şehitlikleri etkilemeden, bir an evvel kontrol altına alınması için hem havadan hem de karadan yoğun şekilde mücadeleyi sürdürüyoruz” dedi.

TAHLİYE EDİLEN KÖY SAYISI 7

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tahliye edilen köy sayısı 7. Şu ana kadar yangın yerleşim birimlerine sirayet etmemiştir. Tahliye edilen vatandaşlarımız güvenli alanlara alınmıştır” dedi.