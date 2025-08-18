×
Gündem Haberleri

Gelibolu tarihi risk altında

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2025 07:00

Gelibolu’da ormanlık alanda başlayıp Eceabat ilçesine ulaşan orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale ikinci günde de sürüyor. Yangın nedeniyle Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan’ın Kuzey Hattı geçici süreyle ziyarete kapatıldı.

ÇANAKKALE’nin Gelibolu ilçesindeki ormanlık alanda önceki gün 16.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler gece saatlerinde Eceabat yönüne ilerlemeye devam etti. 251 kişi güvenli alanlara taşındı. Dün günün ilk ışıklarıyla birlikte yangına havadan müdahale tekrar başladı. Alevlere gün boyu 12 uçak, 18 helikopter, 343 kara aracı, 1300 personelle müdahale edildi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı da sosyal medya hesabından Tarihi Alan’ın Kuzey Hattı’na yangın nedeniyle girişlerin durdurulduğunu duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Yangının yerleşim yerlerini ve şehitlikleri etkilemeden, bir an evvel kontrol altına alınması için hem havadan hem de karadan yoğun şekilde mücadeleyi sürdürüyoruz” dedi.

TAHLİYE EDİLEN KÖY SAYISI 7

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tahliye edilen köy sayısı 7. Şu ana kadar yangın yerleşim birimlerine sirayet etmemiştir. Tahliye edilen vatandaşlarımız güvenli alanlara alınmıştır” dedi.

Gelibolu tarihi risk altında
Gelibolu Yarımadası’nda karaca popülasyonunun yoğun olduğu Kumköy ve Ilgardere köyleri arasındaki ormanlık alanda alevlerden kaçan karaca görüntülendi. 

 

