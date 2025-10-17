Gelibolu Alan Başkanı Meclis’te isyan etti... Çanakkale yadigarları pazarda satılıyor

Haberin Devamı

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu önceki gün Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içe-ren Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüşerek kabul etti. Teklif, tarihi Çanakkale Savaşları alanında da önemli düzenlemeleri içeriyor. Bu kapsamda taşınır kültür varlığı sayıl-mayan Çanakkale Savaşlarıyla ilgili her türlü silah, teçhizat, kıyafet, aksesuar, belge ve benzeri malzemelerin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında korunması gerekli taşınır kültür varlığı sayılarak, korunması da amaçlanıyor.

Haberin Devamı

İsmail Kaşdemir

TAŞINIR KÜLTÜR VARLIĞI

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir’in yeni düzenlemeye ilişkin komisyonda söyledikleri dikkat çekti. Çanakkale savaş malzemelerinin şu anda taşınır kültür varlığı sayılmadığını hatırlatan Kaş-demir, “Bu nedenle hepimizin aslında itiraz ettiği Çanakkale savaş malzemeleri çarşıda, pazarda, birçok antika dükkânında satılır hâle geldi. Hatta, dijital mecralarda Çanakkale savaş malzemelerinin açık artırma usulü satıldığını görünce biz tabii üzüldük, bununla alakalı da bir kanuni himaye almak istedik. Dolayısıyla, Çanakkale harp malzemelerinin taşınır kültür varlığı statüsüne alınarak derli toplu bir envanter kaydı şeklinde bunların artık el-den ele alınıp satılmasının önlenmesi amaçlanmaktadır” dedi. Kaşdemir, teklifteki Çanakkale Savaşlarının boğazın her iki yakasında da meydana gelmiş olması ve Tarihi Alan sınırları dışında yer almakla birlikte Tarihi Alanla irtibatlı olduğu tespit edilen tabya, şehitlik, kale gibi mekanların da Tarihi Alan Bağlantı Noktası ilan edilerek bütüncül korumaya alınmasına yönelik eleştirilere de şu karşılığı verdi:

SAVAŞLARIN GEÇTİĞİ YERLER BAKIMSIZ DURUMDA

“Kanunda tarifi yapılan ve koordinatları belli olan yer şu anda Gelibolu Yarımadası fakat Çanakkale Savaşları’nın cereyan ettiği yerler Anadolu tarafında da olduğu için ve bizimle, kanunla tanımlanmadığı için biz Alan Başkanlığı olarak hizmet edemiyoruz ve buralar şu anda bakımsız durumda. Dolayısıyla, Alan Başkanlığı olarak bizim oraya hizmet etmemiz için de kanundan yetki alarak... Bizim teklifimiz Kültür ve Turizm Bakanlığının onayı ve en son Cumhurbaşkanımızın onayıyla birlikte buralar tarihî alan statüsü kavramı içerisine alınacak ve biz de bütün ilgili kurumlardan olumlu görüş aldıktan sonra biz burayı tarihî alan ilan edip oraya hizmet vermeye başlayacağız.”