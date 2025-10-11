×
Gelibolu açıklarında tekne battı! 2 kişi hayatını kaybetti

Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2025 18:42

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi açıklarında batan tekneden bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay Gelibolu ilçesi Güneyli köyü Bakla Burnu açıklarında meydana geldi. İlk belirlemelere göre içerisinde 4 kişi bulunan tekne henüz belirlenemeyen bir nedenle battı. Teknede bulunan 1 kişi kendi imkanlarıyla yüzerek karaya çıktı.

Karaya çıkan kişi durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, Sahil Güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler bölgede yaptığı incelemeler sırasında kıyıya vuran 2 kişinin cansız bedenine ulaştı. Kayıp 1 kişiyi bulmak için arama çalışmaları devam ediyor.

 

